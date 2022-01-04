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  • Новогодняя ракета оставила мужчину без пальцев

Новогодняя ракета оставила мужчину без пальцев

При запуске новогоднего салюта не держите устройство в руках. ФОТО: Marianne Loorents

В первые минуты 2022 года в деревне Таммисте в волости Тори произошел несчастный случай, когда новогодняя ракета взорвалась в руках человека.

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Речь идет о легальной, купленной в магазине пиротехнике, однако инцидент имел место из-за нарушения техники безопасности. Один человек держал ракету в руках, а второй ее поджигал. Первый не успел выбросить устройство и оно взорвалось, пишет Pärnu Postimees.

В результате этого несчастного случая пострадавший частично потерял пальцы и получил ожоги. Мужчину доставили в Пярнускую больницу на лечение.

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