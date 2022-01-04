Новогодняя ракета оставила мужчину без пальцев

Речь идет о легальной, купленной в магазине пиротехнике, однако инцидент имел место из-за нарушения техники безопасности. Один человек держал ракету в руках, а второй ее поджигал. Первый не успел выбросить устройство и оно взорвалось, пишет Pärnu Postimees.