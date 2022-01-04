В Таллинне весной начнется ремонт улиц Йыэ и Пронкси
На реконструкцию таллиннских улиц Йыэ и Пронкси потребуется восемь миллионов евро, пишет Rus.ERR.
На реконструкцию таллиннских улиц Йыэ и Пронкси потребуется восемь миллионов евро, пишет Rus.ERR.
Проект реконструкции Йыэ и Пронкси у города имеется, а строительный тендер планируется объявить в январе, сообщил ERR вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
По его словам, на строительные работы отведен один календарный год, то есть озеленением, нанесением последнего слоя асфальта и разметки займутся следующей весной.
Обе улицы реконструируют полностью. «Начиная подземными коммуникациями и заканчивая озеленением и освещением. В итоге улучшатся возможности передвижения пешеходов, появятся расположенные на разных уровнях с проезжей частью велодорожки и островки с озеленением», - рассказал Свет, добавив, что работы доставят неудобства участникам дорожного движения, но заказчик в лице Таллинна постарается обеспечить всем возможность проезда.