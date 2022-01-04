В Таллинне весной начнется ремонт улиц Йыэ и Пронкси

Проект реконструкции Йыэ и Пронкси у города имеется, а строительный тендер планируется объявить в январе, сообщил ERR вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

По его словам, на строительные работы отведен один календарный год, то есть озеленением, нанесением последнего слоя асфальта и разметки займутся следующей весной.