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В Таллинне весной начнется ремонт улиц Йыэ и Пронкси

Улица Пронкси. ФОТО: Remo Tõnismäe

На реконструкцию таллиннских улиц Йыэ и Пронкси потребуется восемь миллионов евро, пишет Rus.ERR.

Проект реконструкции Йыэ и Пронкси у города имеется, а строительный тендер планируется объявить в январе, сообщил ERR вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

По его словам, на строительные работы отведен один календарный год, то есть озеленением, нанесением последнего слоя асфальта и разметки займутся следующей весной.

Обе улицы реконструируют полностью. «Начиная подземными коммуникациями и заканчивая озеленением и освещением. В итоге улучшатся возможности передвижения пешеходов, появятся расположенные на разных уровнях с проезжей частью велодорожки и островки с озеленением», - рассказал Свет, добавив, что работы доставят неудобства участникам дорожного движения, но заказчик в лице Таллинна постарается обеспечить всем возможность проезда.

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