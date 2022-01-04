Самая дешевая квартира в Эстонии стоит меньше самой дорогой в миллион раз

LVM Kinnisvara tegi kiirülevaate Eesti korteriturust ning tõi välja lõppenud aasta kõige kallimad korteritehingud. Pärnus ulatus lõppenud aasta kalleim korteritehing 520 000 eurni ja Tartus 450 000 euroni. Kalleimad tehingud ületasid veerand miljoni euro veel Haapsalus (260 000 eurot) ning Võrus (258 000 eurot). По данным LVM Kinnisvara самая дорогая квартира в Пярну в прошлом году была продана за 520 000 евро, а в Тарту - за 450 000 евро. Самые дорогие сделки превысили четверть миллиона евро в Хаапсалу (260 000 евро) и Выру (258 000 евро).

Самые дорогие квартиры в Эстонии в 2021 году Таллинн – 1 088 000 € Пярну – 520 000 € Тарту – 450 000 € Хаапсалу – 260 000 € Выру – 258 000 € Курессааре – 195 000 € Раквере – 179 000 € Рапла – 158 760 € Нарва – 157 000 € Пыльва – 151 031 € Вильянди – 150 000 € Пайде – 96 000 € Кярдла – 75 000 € Йыгева – 50 000 € Валга – 40 000 €

Квартиры дешевле 1000 евро были проданы в пяти городах, в Нарве и Пайде состоялись сделки стоимостью всего один евро. За самые дешевые квартиры в Валга и Выру продавец получил 100 евро, а в Пярну - 500.