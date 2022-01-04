Фото ⟩ Выставлен на продажу дом мечты в Вяэна, совсем рядом с Таллинном!

Дом, построенный в 2002 году, ремонтировался в 2010 и 2018 годах. Этим летом отремонтировали террасу и окна. Также есть возможность купить соседний участок земли с коммуникациями (вода, электричество) и действующей детальной планировкой.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже современного дома расположены кухня, гостиная, ванная, баня, туалет, кладовая и спальня. Особое внимание привлекает просторная двусветная гостиная.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже есть большая спальня с собственной гардеробной, ванной и балконом, еще одна спальня меньшего размера и лестничная площадка с небольшим домашним офисом. Дом с трех сторон окружен террасой с выходом берег озера с лодочным причалом.

ФОТО: KV.EE

В 2018 году на участке появилось небольшое, площадью 16 м2 строение, которое при желании и необходимости может быть превращено в гостевой дом. Строение утеплено, коммуникации подведены.

ФОТО: KV.EE