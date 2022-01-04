Не предупредили ⟩ Ремонт лестницы многоквартирного дома создал проблемы для жильцов
Американка, спешившая утром на работу, неожиданно оказалась в ловушке. Видео, которым она поделилась в TikTok, за короткое время стало популярным, передает Kodu.
Американка, спешившая утром на работу, неожиданно оказалась в ловушке. Видео, которым она поделилась в TikTok, за короткое время стало популярным, передает Kodu.
Оливия Крамп из Джорджии, США, поделилась в TikTok видео типичной американской наружной лестницы, ведущей в квартиры, и рассказала, по какой причине она в течение нескольких часов не могла выйти из дома.
По словам Оливии, она не получала писем с предупреждениями или напоминаниями о ремонте лестницы, поэтому оказалась на несколько часов практически запертой в квартире и была вынуждена ответить на серьезные претензии своего босса, сообщает New York Post.
«Я написала управляющему, он не отвечал, а через два часа я наконец до него дозвонилась. Оказалось, что и тот понятия не имел о ремонте лестницы, на который у строителей ушло более четырех часов», — сетует Оливия.