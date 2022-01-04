Не предупредили ⟩ Ремонт лестницы многоквартирного дома создал проблемы для жильцов

Оливия Крамп из Джорджии, США, поделилась в TikTok видео типичной американской наружной лестницы, ведущей в квартиры, и рассказала, по какой причине она в течение нескольких часов не могла выйти из дома.

По словам Оливии, она не получала писем с предупреждениями или напоминаниями о ремонте лестницы, поэтому оказалась на несколько часов практически запертой в квартире и была вынуждена ответить на серьезные претензии своего босса, сообщает New York Post.