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Не предупредили ⟩ Ремонт лестницы многоквартирного дома создал проблемы для жильцов

Снимок иллюстративный. ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Американка, спешившая утром на работу, неожиданно оказалась в ловушке. Видео, которым она поделилась в TikTok, за короткое время стало популярным, передает Kodu.

Оливия Крамп из Джорджии, США, поделилась в TikTok видео типичной американской наружной лестницы, ведущей в квартиры, и рассказала, по какой причине она в течение нескольких часов не могла выйти из дома. 

По словам Оливии, она не получала писем с предупреждениями или напоминаниями о ремонте лестницы, поэтому оказалась на несколько часов практически запертой в квартире и была вынуждена ответить на серьезные претензии своего босса, сообщает New York Post.

«Я написала управляющему, он не отвечал, а через два часа я наконец до него дозвонилась. Оказалось, что и тот понятия не имел о ремонте лестницы, на который у строителей ушло более четырех часов», — сетует Оливия.

@foodbattle2008 #stuck in my lil #apartment ♬ Hell To Da Naw Naw Naw - Bishop Bullwinkle

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