Штаб-квартира Европейского ИТ-агентства расположена в Таллинне, но это лишь фасад

Летом прошлого года появилась новость о том, что при расположенном в Таллинне ИТ-агентстве Европейского Союза будет создан канал обмена данными E-Codex. Само по себе это не такое уж и большое дело, но хорошо, что будет создано хотя бы это. Ведь без этой разработки, ситуация была бы и вовсе печальной, ведь по бумагам штаб-квартира Европейского ИТ-агентства расположена в Таллинне уже девять лет, а на деле - это здание, скорее, фасад. Ведь все важные дела и решения принимаются во Франции, пишет Postimees.