Вт, 4.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Штаб-квартира Европейского ИТ-агентства расположена в Таллинне, но это лишь фасад

Штаб-квартира Европейского ИТ-агентства расположена в Таллинне, но это лишь фасад

Здание штаб-квартиры ИТ-агентства в Таллинне было построено в 2018 году в Пыхья-Таллинне. ФОТО: LIIS TREIMANN/EESTI MEEDIA/SCANPIX

Летом прошлого года появилась новость о том, что при расположенном в Таллинне ИТ-агентстве Европейского Союза будет создан канал обмена данными E-Codex. Само по себе это не такое уж и большое дело, но хорошо, что будет создано хотя бы это. Ведь без этой разработки, ситуация была бы и вовсе печальной, ведь по бумагам штаб-квартира Европейского ИТ-агентства расположена в Таллинне уже девять лет, а на деле - это здание, скорее, фасад. Ведь все важные дела и решения принимаются во Франции, пишет Postimees.

Для подписчиков Для подписчиков

Агентство Европейского Союза по оперативному управлению крупномасштабными ИТ-системами в области свободы, безопасности и правосудия ( eu-LISA ) было создано в 2012 году со штаб-квартирой в Таллинне. К сожалению, результат оставляет желать лучшего.

Большая работа и завышенные ожидания

«В то время ожидания были намного выше, чем то, что в итоге вышло», - признает Уку Сяреканно. Сяреканно знает предысторию eu-LISA до мельчайших деталей, он стоял у истоков создания организации и последние несколько недель был руководителем отдела поддержки eu-LISA.

Научный сотрудник Академии внутренней безопасности Диана Марнот завершила в прошлой году дискуссионный доклад «Дальнейшие возможности для Агентства Европейского Союза eu-LISA в Эстонии». Она взяла интервью у нескольких официальных лиц и сделала такой же вывод: «Люди выражаются вежливо, но чувствуется их разочарование».

Что же случилось? За переездом ИТ-агентства в Эстонию стояла огромная работа, которую политически осуществили тогдашний премьер-министр Андрус Ансип (Партия реформ) и министр внутренних дел Марко Померанц (Отечество). «Коллективными усилиями», - вспоминает Ансип. Померантс добавляет, что это было немного похоже на кампанию по подаче заявки на место в Совете Безопасности ООН.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back