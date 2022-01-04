Вт, 4.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Ушла из жизни экономический аналитик Рута Арумяэ

Рута Арумяэ. ФОТО: Tairo Lutter

19 декабря скончалась экономический аналитик и бывший советник премьер-министра по экономическим вопросам Рута Арумяэ, пишет Postimees.

Рута Арумяэ (девичья фамилия Эйер) родилась 19 апреля 1976 года. С 1996 по 2001 год она изучала на экономическом факультете Тартуского университета экономическую теорию и экономическое моделирование. В 2008 году там же защитила магистерскую работу по теме «Составление ведущих индексов для прогнозирования экономических циклов в Эстонии».

В 2000 году она стала практиканткой в отделе макроисследований в Банке Эстонии. С 2000 по 2003 год работала главным специалистом аналитической службы Министерства экономики, с 2003 года — макроаналитиком в инвестиционных фондах SEB. C 2005 по 2008 год, а также с 2010 по 2012 год она была в декретном отпуске, в 2012 году вернулась на должность макроаналитика в SEB.

В 2015 году перед парламентскими выборами Арумяэ четыре месяца работала советником премьер-министра Таави Рыйваса по экономическим вопросам. Со второй половины 2015 года она была предпринимателем и инвестором в недвижимость, с 2017 года — лектором экономической теории в Mainor.

Postimees соболезнует родным и близким Руты Арумяэ.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back