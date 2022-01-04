Коронавирус диагностирован у 1497 жителей Эстонии

По состоянию на утро 4 января, в больницах находится 238 пациентов с коронавирусом. Из них 158 человек нуждаются в больничном лечение из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 128 человек или 81% не были вакцинированы, а 30 или 19% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 31 новую историю болезни. Скончался один человек, который не был вакцинирован: 83-летняя женщина.

За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 62,7, а среди невакцинированных людей 92,6.

За сутки ввели 3670 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 485 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 294 862 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,5%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.