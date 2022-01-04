Коронавирус диагностирован у 1497 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 10 040 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1497. Скончался один человек.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 10 040 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1497. Скончался один человек.
По состоянию на утро 4 января, в больницах находится 238 пациентов с коронавирусом. Из них 158 человек нуждаются в больничном лечение из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 128 человек или 81% не были вакцинированы, а 30 или 19% прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 31 новую историю болезни. Скончался один человек, который не был вакцинирован: 83-летняя женщина.
За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 62,7, а среди невакцинированных людей 92,6.
За сутки ввели 3670 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 485 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 294 862 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,5%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).