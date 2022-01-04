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  • Богемное гнездышко под Пярну по цене трехкомнатной квартиры в Ласнамяэ

Фото ⟩ Богемное гнездышко под Пярну по цене трехкомнатной квартиры в Ласнамяэ

ФОТО: KV.EE

На берегу живописного озера в Пярнумаа продается уютная стильная квартира, предлагает Kodu.

Двухэтажный бревенчатый дом площадью 72 м2 построен в 1956 году, окружен лесом, ближайшие соседи находятся примерно в 400 метрах. Город Пярну - в 35 километрах.

ФОТО: KV.EE

Полтора года назад установлена новая шиферная кровля. Отапливается дом дровяной печью и камином. В доме естественная вентиляция.

ФОТО: KV.EE

В доме две спальни, гостиная, кухня и небольшой кабинет.  В надворной постройке на участке оборудована баня с душевой. Уютный и стильный загородный дом выставлен на продажу за 117 000 евро. Кстати, торг уместен!

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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