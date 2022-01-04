Фото ⟩ Богемное гнездышко под Пярну по цене трехкомнатной квартиры в Ласнамяэ
На берегу живописного озера в Пярнумаа продается уютная стильная квартира, предлагает Kodu.
На берегу живописного озера в Пярнумаа продается уютная стильная квартира, предлагает Kodu.
Двухэтажный бревенчатый дом площадью 72 м2 построен в 1956 году, окружен лесом, ближайшие соседи находятся примерно в 400 метрах. Город Пярну - в 35 километрах.
Полтора года назад установлена новая шиферная кровля. Отапливается дом дровяной печью и камином. В доме естественная вентиляция.
В доме две спальни, гостиная, кухня и небольшой кабинет. В надворной постройке на участке оборудована баня с душевой. Уютный и стильный загородный дом выставлен на продажу за 117 000 евро. Кстати, торг уместен!
С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.