Фото ⟩ Богемное гнездышко под Пярну по цене трехкомнатной квартиры в Ласнамяэ

Двухэтажный бревенчатый дом площадью 72 м2 построен в 1956 году, окружен лесом, ближайшие соседи находятся примерно в 400 метрах. Город Пярну - в 35 километрах.

ФОТО: KV.EE

Полтора года назад установлена новая шиферная кровля. Отапливается дом дровяной печью и камином. В доме естественная вентиляция.

ФОТО: KV.EE

В доме две спальни, гостиная, кухня и небольшой кабинет. В надворной постройке на участке оборудована баня с душевой. Уютный и стильный загородный дом выставлен на продажу за 117 000 евро. Кстати, торг уместен!

ФОТО: KV.EE