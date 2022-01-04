Пассажиропоток Tallink за последний год сократился еще на 20%

В 2021 году на всех маршрутах компании было перевезено в общей сложности 2 961 975 пассажиров, что на 20,6% меньше, чем годом ранее (3 732 102 пассажиров в 2020 году), пишет Rus.ERR.

Перевозки в прошлом году осуществлялись между Швецией и Финляндией, а также на маршрутах Эстония-Финляндия и Эстония-Швеция. Линия между Латвией и Швецией на протяжении всего года не обслуживалась. Статистический рост пассажиропотока произошел только на линии Таллинн-Стокгольм, которая заработала во второй половине 2021 года после почти полуторагодового перерыва.

Число перевезенных паромами Tallink пассажирских автомобилей сократилось за год с 702 000 до 602 000, однако небольшой рост был отмечен в грузоперевозках: с 360 000 до 369 000 единиц груза.