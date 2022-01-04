Много фото: держим руку на модном интерьерном пульсе разных стран

Показываем приемы и декоративные идеи, которые набирают популярность в разных странах.

Франция: воздушные перегородки

В дизайне французских жилых интерьеров — огромный спрос на решения, позволяющие циркулировать свету и воздуху.

Французам начинают надоедать рейки с частым шагом, сообщает французская редакция Houzz. Если рейки и используют, то стараются максимально изменить привычный образ. В примере на фото — увеличен шаг и между рейками выполнено остекление.

Испания: спальни в пыльных зеленых тонах

Этот цвет лучше всего создает умиротворение — то, чего мы ждем, отправляясь в теплую постель.

Второе объяснение, которое дает испанская редакция Houzz: оттенки зеленого подсознательно воспринимаются как природные. В условиях неопределенности, связанных с пандемией, именно единение с природой становится главным интерьерным трендом.

Австралия: пастельные 80-е

Речь про спокойные оттенки розовых, желтых, коричневатых в сочетании с глубоким синим, которые захватывают жилые интерьеры. Они представлены в виде органических узоров и форм.

Австралийская редакция Houzz описывает это интерьерное явление термином Cottagecare. Слово можно перевести как эстетику вещей ручной работы, воспевание романтики сельскохозяйственной жизни.

Испания: спальня увеличилась в размерах

При планировании пространства в последние годы все больше значения уделяли просторным общественным зонам, например, кухне-гостиной. Спальни же делали крошечными: буквально, чтобы хватило воздуха, и кровать нужного размера помещалась.

Сейчас в Испании наблюдается обратная ситуация: спальня становится помещением «плюс» — приватной гостиной, нередко основным кабинетом в доме. При новом ремонте (а на него после локдауна 2020 года решилось 36% испанцев!) спальни начали делать просторнее и выбирать для них комнату побольше.

Австралия: изогнутое, сглаженное

Тренд на округлости уже многие годы держится в австралийских интерьерах: в почете округлые фасады корпусной мебели, кухонь, диваны.

Так, поисковый спрос на изогнутые лестницы в австралийском сегменте Houzz на 735% выше показателя прошлого года. И вот теперь конструктивно округлости выходят на новый уровень — стен, межэтажных перекрытий, сглаженных углов и даже — остекления.

Дания: б/у тарелки

До сих пор люди чаще всего покупали вещи на аукционах из-за эстетики, истории или высокого качества состаренных предметов.

«Но сейчас мы видим новое поколение покупателей, для которых эко-сознательность является главной причиной участия в аукционах. Они хотят внести свой вклад в защиту нашей планеты и предотвратить привычку просто покупать и выбрасывать вещи», — считает гендиректор Lauritz.com, крупнейшего аукционного дома в Северной Европе. Тенденция особенно ярко проявляется в покупке б/у предметов повседневного спроса, вроде посуды, утвари.

США: кандидат на замену плитке кабанчик

Долгие годы в американских санузлах и на кухнях доминировала продолговатая плитка с фаской.

В этом году ее активно теснит прямоугольная плитка других пропорций — 4 на 12 дюйма, или 10 на 30 см. Это длиннее, чем формат кирпича и уже привычного кабанчика. Присмотритесь, если вы хотите подобрать альтернативу.

Италия: черная фурнитура, плитка в цветочек