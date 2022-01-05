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Игры вокруг шахматного престола

Анатолий Карпов (Иван Янковский) записывает ход. ФОТО: Кадр из фильма

Вслед за хоккеем («Легенда №17»), баскетболом («Движение вверх»), футболом («Вратарь моей мечты») и «Стрельцов» пришел черед шахмат.

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В последний день минувшего года на экраны вышла российская спортивная кинодрама «Чемпион мира», о прошедшем в Багио в 1978 году изнурительном поединке за шахматную корону между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Снял картину по собственному сценарию режиссер Алексей Сидоров («Т-34», три «Боя с тенью» и «Бригада»).

Снимать такие фильмы – дело полезное, однако их создатели не могут избежать когнитивного диссонанса, так как отсутствует внятный сигнал сверху, и пока не вполне ясно: СССР – это хорошо или, наоборот, плохо?

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