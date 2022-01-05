Игры вокруг шахматного престола

В последний день минувшего года на экраны вышла российская спортивная кинодрама «Чемпион мира», о прошедшем в Багио в 1978 году изнурительном поединке за шахматную корону между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Снял картину по собственному сценарию режиссер Алексей Сидоров («Т-34», три «Боя с тенью» и «Бригада»).