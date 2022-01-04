Вне дома: популярная эстонская сеть пиццерий продала в прошлом году более двух миллионов пицц
Peetri Pizza – первая и старейшая сеть пиццерий в Эстонии – побила свой собственный рекорд: продала более двух миллионов пицц.
Peetri Pizza – первая и старейшая сеть пиццерий в Эстонии – побила свой собственный рекорд: продала более двух миллионов пицц.
«Мы можем делать выводы только на основе нашего собственного опыта, но нам кажется, что в Эстонии просто обожают пиццу! А после начала пандемии спрос на пиццу вырос в геометрической прогрессии», — говорит исполнительный директор Peetri Pizza & Pasta Марко Плейатс. Он добавляет, что компания мы не планирует останавливаться на достигнутом и ведет постоянную работу по развитию и расширению, чтобы полностью удовлетворить и превзойти ожидания своих клиентов.
«Если в прошлом году мы открыли три новых пиццерии в Мярьямаа, Мууга и Нарве, то в этом году планируется открытие как минимум пяти новых точек продаж и ресторанов. Мы также планируем выйти за пределы страны и открыть франчайзинговые компании в соседних странах».
За последние несколько лет технологии производства и заказа были значительно обновлены. Весной планируется открыть собственное телефонное приложение, что сделает заказ еще быстрее и удобнее.
В 2021 году Peetri Pizza добавила в свое меню низкокалорийную пиццу Fitlap и различные виды пасты, что, по результатам продаж, было очень хорошо воспринято. Самой популярной пиццей, как и в предыдущие годы, была пицца Mafioso.