Cтуденческий спутник ESTCube-2 скоро отправится на орбиту

Во вторник, 4 января, разработчики студенческого спутника ESTCube-2 представят модель, миссию и график его запуска в космос.

«ESTCube-2 больше, чем все предыдущие эстонские спутники вместе взятые. К его разработке были подключены более 400 интересующихся наукой молодых людей из Эстонии и других стран», – сообщил руководитель проекта Ханс Террас.

Победитель научно-исследовательского конкурса Rocket 69 Карл Вильгельм Вальтер, присоединившийся к команде ESTCube-2, добавил, что проект ESTCube-2 является флагманом космической индустрии Эстонии. «Проект ESTCube - очень вдохновляющий исследовательский проект. Я надеюсь, что весь эстонский народ поймет значение этого небольшого спутника», - сказал Вальтер.

Европейская комиссия в сотрудничестве с Европейским космическим агентством предоставят спутнику место на борту ракеты Arianespace Vega-C VV22 в 2022 году.