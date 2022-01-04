Cтуденческий спутник ESTCube-2 скоро отправится на орбиту
Занявшая немало времени разработка студенческого спутника ESTCube-2 близится к завершению, и в начале этого года он отправится в космос, пишет Postimees.
Занявшая немало времени разработка студенческого спутника ESTCube-2 близится к завершению, и в начале этого года он отправится в космос, пишет Postimees.
Во вторник, 4 января, разработчики студенческого спутника ESTCube-2 представят модель, миссию и график его запуска в космос.
«ESTCube-2 больше, чем все предыдущие эстонские спутники вместе взятые. К его разработке были подключены более 400 интересующихся наукой молодых людей из Эстонии и других стран», – сообщил руководитель проекта Ханс Террас.
Победитель научно-исследовательского конкурса Rocket 69 Карл Вильгельм Вальтер, присоединившийся к команде ESTCube-2, добавил, что проект ESTCube-2 является флагманом космической индустрии Эстонии. «Проект ESTCube - очень вдохновляющий исследовательский проект. Я надеюсь, что весь эстонский народ поймет значение этого небольшого спутника», - сказал Вальтер.
Европейская комиссия в сотрудничестве с Европейским космическим агентством предоставят спутнику место на борту ракеты Arianespace Vega-C VV22 в 2022 году.
За презентацией спутника, которая начнется начнется 4 января в 14.14, можно проследить на платформе www.estcube.eu.