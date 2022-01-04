НАТО созывает экстренное совещание министров иностранных дел
Главная контора НАТО разослала извещение о том, что в эту пятницу министры иностранных дел альянса созываются на экстренное совещание, пишет Postimees.
Главная контора НАТО разослала извещение о том, что в эту пятницу министры иностранных дел альянса созываются на экстренное совещание, пишет Postimees.
Совещание, которое созывают на 7 января, пройдет в формате онлайн конференции.
НАТО не делает тайны их того, что привело к этому внезапному шагу. «Министры иностранных дел НАТО обсудят концентрацию российских войск на Украине и вокруг нее и в более широком смысле вопросы безопасности Европы», - сказано в пресс-сообщении.
Последний раз НАТО выступал с обеспокоенным заявлением по вопросу Украины поздно вечером 16 декабря. На следующий день выяснилась и причина, почему союзники выступили в столь поздний час: до альянса уже дошли требования России, которые восточный сосед огласил для общественности спустя сутки после заявления НАТО.