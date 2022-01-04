Картина дня: подробности драки в Мяннику, смерть Руты Арумяэ и новый вариант коронавируса

Драка в Мяннику: разборки в стиле 1990-х, сломанные кости и до сих пор поступающие угрозы

В первый день нового года в поселке Мяннику и на улице с аналогичным названием произошли две массовые драки, успокаивать которые пришлось полиции. Оба раза дрались одни и те же люди, к которым присоединялось подкрепление. Стороны конфликта обвиняют друг друга, а боксерский клуб обещает разъяснительную беседу. Читать далее…

Обстоятельства трагедии в Куутсемяэ указывают на обслуживание подъемника во время его работы

Работавший еще в прошлом десятилетии на снежных склонах Отепя бывший слаломист Ааре Тамме, который 15 лет назад привез в эстонскую зимнюю столицу из Австрии первый подъемник, при несчастном случае в Куустемяэ с аналогичным оборудованием не мог и представить, что он может кого-то убить. «Это настолько безопасный подъемник, что на нем можно спать, ничего с тобой не произойдет», - сказал Тамме. Он добавил, что не слышал ни об одном инциденте в мире, который закончился бы чей-то смертью. Читать далее…

Штаб-квартира Европейского ИТ-агентства расположена в Таллинне, но это лишь фасад

Летом прошлого года появилась новость о том, что при расположенном в Таллинне ИТ-агентстве Европейского Союза будет создан канал обмена данными E-Codex. Само по себе это не такое уж и большое дело, но хорошо, что будет создано хотя бы это. Ведь без этой разработки, ситуация была бы и вовсе печальной, ведь по бумагам штаб-квартира Европейского ИТ-агентства расположена в Таллинне уже девять лет, а на деле - это здание, скорее, фасад. Ведь все важные дела и решения принимаются во Франции. Читать далее...

Скользкое удовольствие особенно прилично обойдется в Ласнамяэ

В разгаре зимние каникулы, это значит, что свободное время нужно заполнять всевозможной активностью, благо зима в этом году удалась. Катание на коньках с каждым годом становится все популярнее, но назвать это удовольствие в Таллинне, особенно в Ласнамяэ, дешевым никак нельзя. Читать далее…

А осень нынче наступит зимой…

Хотя часы по всему миру уже несколько суток отсчитывают секунды и минуты двадцать второго года двадцать первого века, однако по инерции хочется еще оглянуться на год минувший и, в который уже раз, проверить: а не забыли ли мы в нем что-то важное… Читать далее…

Новогодняя ракета оставила мужчину без пальцев

В первые минуты 2022 года в деревне Таммисте в волости Тори произошел несчастный случай, когда новогодняя ракета взорвалась в руках человека. Читать далее…

Майметс представит премьер-министру новый состав научного совета

Руководитель научного совета Тойво Майметс подтвердил, что собрал новую команду, которая будет консультировать правительство по вопросам коронавируса. На этой неделе он познакомит с ней премьер-министра. Читать далее…

Четырехколесные мопеды обяжут проходить техосмотр

Начиная с 1 мая владельцам четырехколесных мопедов (также их называют микромобилями — прим.) придется в течение шести месяцев отвезти свои транспортные средства на станцию техосмотра. Также, согласно поправкам к закону, в будущем обладателям автомобилей старше 70 лет и имеющим черный номерной знак больше не придется проходить техосмотр. Читать далее…

Ушла из жизни экономический аналитик Рута Арумяэ

19 декабря скончалась экономический аналитик и бывший советник премьер-министра по экономическим вопросам Рута Арумяэ. Читать далее…

Коронавирус диагностирован у 1497 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 10 040 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1497. Скончался один человек. Читать далее…

Синоптики прогнозируют морозный январь

Синоптики прогнозируют морозный январь, температура воздуха может временами падать до 20 градусов мороза. Читать далее...

Во Франции обнаружен новый вариант коронавируса