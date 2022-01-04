Нефть дорожает в преддверии заседания ОПЕК+

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $79,61 за баррель, что на $0,63 (0,8%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,61 (0,80%) относительно итогового значения предыдущей сессии, составив $76,69 за баррель.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а затем и министры всех стран ОПЕК+ встретятся во вторник, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и принять решение - менять ли план по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале, принятый в июле 2021 года.

Участники рынка в целом ожидают, что организация не станет вносить изменения в принятый ранее план.