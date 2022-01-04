Вт, 4.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Ратушная площадь вновь превратится в волшебный лес

Рождественский лес на Ратушной площади. ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

На Ратушной площади вновь появится волшебный лес, который будет открыт 6 января в 17.00 бесплатным концертом.

На торжественном открытии волшебного леса с концертом выступит популярный эстонский ансамбль Noorkuu, исполняющий местные и зарубежные хиты a cappella (без инструментального сопровождения).

«Ратушная площадь после окончания работы рождественского рынка не будет пустовать. Наоборот, к четвергу там появится волшебный лес со святящимися елками, лесными животными и шарами. Волшебный лес поможет продлить праздничное настроение и даст возможность еще раз прикоснуться к зимней магии», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Сегодня оператор рождественского рынка передаст Ратушную площадь в пользование управы, а завтра начнется установка леса. К четвергу на площади появятся украшенные гирляндами елки, а также светящиеся животные и снежные шары. Волшебный лес будет открыт до конца января.

Вход на мероприятие в четверг свободный. Организация мероприятия, согласно действующим ограничениям, не требует проверки COVID-паспортов. Однако всех пришедших просят вести себя разумно и безопасно.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back