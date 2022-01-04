Ратушная площадь вновь превратится в волшебный лес

На торжественном открытии волшебного леса с концертом выступит популярный эстонский ансамбль Noorkuu, исполняющий местные и зарубежные хиты a cappella (без инструментального сопровождения).

«Ратушная площадь после окончания работы рождественского рынка не будет пустовать. Наоборот, к четвергу там появится волшебный лес со святящимися елками, лесными животными и шарами. Волшебный лес поможет продлить праздничное настроение и даст возможность еще раз прикоснуться к зимней магии», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Сегодня оператор рождественского рынка передаст Ратушную площадь в пользование управы, а завтра начнется установка леса. К четвергу на площади появятся украшенные гирляндами елки, а также светящиеся животные и снежные шары. Волшебный лес будет открыт до конца января.