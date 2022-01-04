Транспортный департамент предупреждает о гололеде на дорогах

Хотя на всех дорогах государственного значения проводят работу по предотвращению обледенения, следует учитывать, что это занимает время, и сложные участки дорог останутся и в ближайшие дни. Покрытие основных и общегосударственных магистралей - преимущественно влажное от реагентов.

Поскольку плюсовая температура сменяется минусовой и местами идет ледяной дождь, дорожные условия меняются быстро и неожиданно, поэтому Транспортный департамент просит участников дорожного движения быть предельно внимательными.

Согласно прогнозу государственной метеослужбы, во вторник на востоке страны местами пройдет ледяной дождь. Во многих регионах возможен туман. Во второй половине дня в Западной Эстонии облачность рассеется, осадки прекратятся. Температура воздуха - от 0 до +4, в Ида-Вирумаа - до -1, вечером на западе местами упадет до -5 градусов.

Информацию о дорожных условиях можно найти на портале Tarktee.ee.