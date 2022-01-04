В базе данных проверки автомобиля Транспортного департамента еще вчера поздно вечером можно было видеть, что у обеих машин работающего второй месяц таксистом депутата Рийгикогу Мартина Репинского нет обязательной дорожной страховки, пишет Postimees.

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В ответ на запрос народный избранник объяснил, что действительно ночью аннулировал страховые договоры, но почти сразу заключил новые: «Страховки у меня не было, может быть, всего час». Репинский отметил, что люди проявляют живой интерес к тому, что он делает.