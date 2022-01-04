Вышедшая из EKRE депутат горсобрания Таллинна вступит в центристскую фракцию

Генсек Центристской партии Андре Ханимяги подтвердил BNS, что Кайрет Реммак-Грассманн выразила желание вступить во фракцию Центристской партии. «Ее вступление еще сильнее повысить компетентность фракции, например, в области социальной и образовательной среды, у нее имеется соответствующий опыт, она и ранее была депутатом горсобрания», - добавил Ханимяги.

В результате вступления Реммак-Грассманн центристской фракции будет принадлежать 39 из 79 голосов в горсобрании, таким образом, центристам будет не хватать одного голоса до большинства.

По словам Ханимяги, Центристская партия, которая сейчас состоит в коалиции с социал-демократами, не прилагает усилий ради этого одного недостающего голоса и единовластия в городе.

«Вступление одного человека во фракцию Центристской партии с нашей стороны точно не помешает текущему сотрудничеству. И фракция Центристской партии в горсобрании, и горуправа руководствуются коалиционным соглашением, у нас нет планов разрушить коалицию, - сказал Ханимяги. - Если сотрудничество успешное и результативное и обе стороны чувствуют себя хорошо, важны развитие города и разумное управление. Число членов фракции само по себе не является целью».

По словам Ханимяги, партия также не намерена предлагать Реммак-Грассманн должность в городской структуре. «Реммак-Грассманн работает депутатом горсобрания, насколько мне известно, иных планов нет». - сказал он.

Кайрет Реммак-Грассманн вышла из EKRE после организованной противником вакцинации Варро Вооглайдом октябрьской демонстрации на площади Вабадузе в Таллинне.

«Главная цель партии никогда не должна состоять в том, чтобы создавать противостояние, сеять недоверие и ненависть или увеличивать поддержку любой ценой. Каждая политическая партия Эстонии должна отстаивать свои ценности и цели, укрепляя общество, а не ослабляя его. Сегодня я вижу, что мое понимание политики больше не совпадает с пониманием партии, в которую я вносила свой вклад с первого конгресса, как в правлениях, так и в совете и в моем родном регионе. Я сообщаю, что выхожу из Эстонской консервативной народной партии», - написала Реммак-Грассманн в социальных сетях.

По ее словам, демонстрация на площади Вабадузе в ситуации, когда плановое лечение приостановлено, когда врачи, медсестры и сиделки прилагают сверхчеловеческие усилия и борются за человеческие жизни, больше не позволяла ей молчать или оставаться пассивным наблюдателем. «Мне стыдно и жаль, что здоровье и доходы людей, их страхи и разочарования так цинично поставлены на предвыборную карту. К сожалению, вчера мы это увидели наиболее отчетливо», - добавила она прошлой осенью.