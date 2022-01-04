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  • Перевернулся автомобиль с российскими номерами: есть пострадавшие

Перевернулся автомобиль с российскими номерами: есть пострадавшие

В деревне Выркла произошла авария. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Незадолго до 19 часов в Центр тревоги сообщили, что в деревне Выркла, Виру-Нигула, съехал в кювет Renault с российскими номерами, пишет Postimees.

В перевернувшемся через крышу автомобиле находились четыре человека: мужчина, женщина и двое детей. Скорая помощь увезла в больницу на проверку здоровья женщину и одного ребенка.

В месте аварии скользкие дороги.

Полиция напоминает, что зимой участникам движения необходимо запастись временем для поездки, держать достаточную дистанцию и при необходимости ехать медленнее, чем предусматривает предельная скорость.

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