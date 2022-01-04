Перевернулся автомобиль с российскими номерами: есть пострадавшие
Незадолго до 19 часов в Центр тревоги сообщили, что в деревне Выркла, Виру-Нигула, съехал в кювет Renault с российскими номерами, пишет Postimees.
Незадолго до 19 часов в Центр тревоги сообщили, что в деревне Выркла, Виру-Нигула, съехал в кювет Renault с российскими номерами, пишет Postimees.
В перевернувшемся через крышу автомобиле находились четыре человека: мужчина, женщина и двое детей. Скорая помощь увезла в больницу на проверку здоровья женщину и одного ребенка.
В месте аварии скользкие дороги.
Полиция напоминает, что зимой участникам движения необходимо запастись временем для поездки, держать достаточную дистанцию и при необходимости ехать медленнее, чем предусматривает предельная скорость.