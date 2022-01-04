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Первая ракетка мира Новак Джокович примет участие в Открытом чемпионате Австралии, получив от организаторов особое разрешение, несмотря на общее правило об обязательной вакцинации участников.

Первая ракетка мира Новак Джокович примет участие в Открытом чемпионате Австралии, получив от организаторов особое разрешение, несмотря на общее правило об обязательной вакцинации участников.

До недавнего времени поездка серба на Australian Open оставалась под вопросом, так как он отказывался публично объявлять, привит он или нет.

Его так называемый вакцинный статус по-прежнему неизвестен, но накануне глава австралийского турнира Крэйг Тайли заявил, что для некоторых игроков, включая Джоковича, сделано исключение. При этом неясно, кто еще кроме серба освобожден от обязательной вакцинации.

Вскоре в "Твиттере" Джоковича появился пост, в котором он поздравляет всех с Новым годом и сообщает, что направляется в Австралию, получив особое разрешение.

Из некоторых источников следует, что речь идет об освобождении от вакцинации по медицинским причинам, однако что это за причины - не сообщается. Кроме того, считают многие комментаторы, даже наличие уважительной причины не прививаться не должно отменять правило, установленное на турнире для десятков других игроков.

Специалисты отмечают, что предстоящий Australian Open - реальный шанс для серба обойти по количеству побед на Больших шлемах Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Сейчас у всех троих по 20 трофеев.

Для Джоковича это особенно важно после череды прошлогодних неудач, когда провал на Олимпиаде в Токио лишил его шансов на Золотой Большой шлем, а проигрыш Даниилу Медведеву в финале US Open - на календарный Большой шлем.

До этого Джокович выиграл все три турнира Большого шлема в сезоне-2020 (Australian Open, "Ролан Гаррос" и Уимблдон). Победа в Нью-Йорке позволила бы ему стать третьим в истории игроком, собравшим календарный Большой шлем, вторым - в Открытой эре и первым - с 1969 года.

Он остро переживал неудачу, и на данный момент задача минимум для него - обойти щвейцарца и испанца. Australian Open - самый благоприятный для этого турнир: девять из своих двадцати побед на Больших шлемах Джокович одержал именно в Мельбурне.

Шквал в соцсетях

Известие о том, что Джокович едет в Мельбурн, вызвало шквал негодования среди пользователей соцсетей.

Многие выражают разочарование организаторами Australian Open, которые ради денег и повышения рейтинга турнира так откровенно, по их словам, отказались от собственных принципов.

"Позорное решение", "Почему для одного человека особые правила?", "Вопиющая несправедливость по отношению к остальным" - это лишь некоторые, самые часто встречающиеся посты в социальных сетях.

ФОТО: BBC

Некоторые пользователи призывают теннисистов, которым по жеребьевке выпадет играть против серба, отказаться от матчей.

Другие взывают к самому Джоковичу и просят его сняться с турнира, "если у него есть достоинство".

Многие австралийцы считают, что публика на трибунах должна обозначить свое отношение к такой вопиющей привилегии и освистать Джоковича.

Некоторые просят объяснить, какие медицинские причины не позволяют спортсмену, находящемуся на пике формы, следовать общему правилу.

Как объясняют организаторы Australian Open, заявки на освобождение от обязательной вакцинации рассматривались двумя независимыми комиссиями. Основными причинами для удовлетворения заявки называются болезни сердца, наличие у игроков воспалительных процессов, не мешающих при этом их игре, а также ряд других острых заболеваний.

Специалисты сомневаются, что что-либо из перечисленного могло быть обнаружено у Джоковича, завершившего прошлый сезон на первой строчке рейтинга.

Уже болел коронавирусом

Есть версия, что, возможно, Джокович недавно переболел коронавирусом, и наличие антител освобождает его от непременной вакцинации. Такое объяснение могло бы успокоить общественность и разрядить атмосферу скандала, в которой сербу предстоит начать новый сезон, однако команда Джоковича упорно молчит.

"Свобода выбора очень важна для всех, будь это я, или кто-то другой. И неважно, идет ли речь о вакцинации - или о чем-то еще в жизни, - говорил Джокович в интервью незадолго до Australian Open (цитата по сайту Tennis365). - Должна быть свобода выбирать и самостоятельно решать, что делать. В этом конкретном случае - решать, что вкалывать в свое тело".

Известно, что летом 2020 года теннисист уже перенес Covid-19. Болезнь протекала бессимптомно и проявилась только в положительном ПЦР-тесте, который рутинно проходили все участники организованного Джоковичем теннисного турнира в Сербии.