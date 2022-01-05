Новый вариант коронавируса из Франции: что о нем известно

Когда выяснилось, что заражение омикрон-вариантом коронавируса реже ведет к осложнениям, чем при заражении "дельтой", мир вздохнул с облегчением, пишет Deutsche Welle. Однако в начале января СМИ облетела новость о появлении очередного мутанта. Вариант коронавируса B.1.640.2 был обнаружен в декабре 2021 года во Франции у путешественника, приехавшего из Камеруна. Пока ученые не могут с уверенностью сказать, насколько опасен этот вариант SARS-CoV-2 и где он зародился на самом деле. Сообщается лишь, что названный пациент успел заразить как минимум еще 12 человек на юге Франции.

46 мутаций у нового варианта

B.1.640.2 отличается от исходного варианта SARS-CoV-2 наличием у него 46 мутаций в "нетипичной комбинации", следует из препринта одного из первых исследований на эту тему.

В этом, еще не прошедшем рецензирование экспертами исследовании указано, что у "французского" варианта коронавируса имеются две уже известные ученым мутации спайкового белка: N501Y и E484K. Первая из них была выявлена еще у альфа-варианта коронавируса. Благодаря ей SARS-CoV-2 может лучше "держаться" за клетки человеческого организма и, таким образом, быстрее распространяться в нем.

В свою очередь E484K относится к категории так называемых эскейп-мутаций, расположенных непосредственно в спайковом белке. Ученые полагают, что благодаря мутациям такого рода вирусу удается лучше противостоять действию иммунитета, вырабатывающегося после вакцинации.

Насколько опасен "французский" вариант коронавируса

На основании имеющихся скудных данных пока нельзя сказать однозначно, является ли вариант коронавируса B.1.640.2 более заразным, чем изначальный вирус SARS-CoV-2. К тому же число выявленных заражений этой мутацией пока очень мало.

О регионе фактического зарождения новой мутации также нельзя ничего сказать определенно. Тот факт, что коронавирус B.1.640.2 впервые был выявлен у пациента, вернувшегося из Камеруна, еще не означает, что именно в этой стране мутация и появилась.

Известно, что одним из факторов, способствующих появлению новых мутаций коронавируса, является низкий уровень вакцинации населения. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Камеруне сегодня привиты от COVID-19 лишь 2,4% жителей.

Судя по всему, до тех пор, пока кампания по вакцинации не охватит весь мир, на планете будут регулярно появляться новые варианты коронавируса.

Почему при заражении "омикроном" меньше осложнений

Что касается омикрон-варианта коронавируса, то он значительно более заразный, чем его предшественник - дельта-вариант. При этом все больше исследований подтверждают, что при заражении "омикроном" болезнь часто протекает с мягкими симптомами.

Причины этого постепенно проясняются. Дело в том, что цитотоксические Т-лимфоциты иммунной системы привитых от коронавируса и переболевших COVID-19 людей реагируют на "омикрон", предотвращая развитие осложнений.