Фото ⟩ Черный ящик: загадочный новый дом в пярнуском лесопарке ждет покупателей
В пярнуском сосновом лесопарке Пайкузе построен и выставлен на продажу черный дом с энергоэффективностью класса А, сообщает Kodu.
В пярнуском сосновом лесопарке Пайкузе построен и выставлен на продажу черный дом с энергоэффективностью класса А, сообщает Kodu.
При строительстве этого одноэтажного энергоэффективного дома, находящегося в конце тихой тупиковой улочки, использованы решения, типичные для пассивных домов: выгодное расположение с учетом погодных карт и высокая теплоизоляция. Хотя здание одноэтажное, потолки в нем относительно высокое - 2,8 метра.
В доме пять комнат, три из которых - спальни. Площадь дома - 202,4 м2, а размер участка, на котором он расположен, составляет 1996 м2.
Снаружи минималистичное строение выглядит скромно, но дом прекрасно вписывается в ландшафт. Терраса площадью 140 м2 добавляет пространства.
С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.