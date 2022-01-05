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  • Черный ящик: загадочный новый дом в пярнуском лесопарке ждет покупателей

Фото ⟩ Черный ящик: загадочный новый дом в пярнуском лесопарке ждет покупателей

Дом в Пярну. ФОТО: KV.EE

В пярнуском сосновом лесопарке Пайкузе построен и выставлен на продажу черный дом с энергоэффективностью класса А, сообщает Kodu

При строительстве этого одноэтажного энергоэффективного дома, находящегося в конце тихой тупиковой улочки, использованы решения, типичные для пассивных домов: выгодное расположение с учетом погодных карт и высокая теплоизоляция. Хотя здание одноэтажное, потолки в нем относительно высокое - 2,8 метра.

Дом в Пярну. ФОТО: KV.EE

В доме пять комнат, три из которых - спальни. Площадь дома - 202,4 м2, а размер участка, на котором он расположен, составляет 1996 м2.

Снаружи минималистичное строение выглядит скромно, но дом прекрасно вписывается в ландшафт. Терраса площадью 140 м2 добавляет пространства.

Дом в пярнуском лесопарке. ФОТО: KV.EE

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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