Фото ⟩ Черный ящик: загадочный новый дом в пярнуском лесопарке ждет покупателей

При строительстве этого одноэтажного энергоэффективного дома, находящегося в конце тихой тупиковой улочки, использованы решения, типичные для пассивных домов: выгодное расположение с учетом погодных карт и высокая теплоизоляция. Хотя здание одноэтажное, потолки в нем относительно высокое - 2,8 метра.

Дом в Пярну. ФОТО: KV.EE

В доме пять комнат, три из которых - спальни. Площадь дома - 202,4 м2, а размер участка, на котором он расположен, составляет 1996 м2.

Снаружи минималистичное строение выглядит скромно, но дом прекрасно вписывается в ландшафт. Терраса площадью 140 м2 добавляет пространства.

Дом в пярнуском лесопарке. ФОТО: KV.EE