Эстония может и не достичь 70-процентного охвата вакцинацией от коронавируса

"Увы, но у нас не вакцинированы 20% пожилых, поэтому причин для оптимизма нет", – констатировала Фишер.

Нынешний темп введения бустерных доз она считает хорошим, а вот интерес к первым дозам с августа является низким, в связи с чем надежда на вакцинацию 70% населения может остаться лишь надеждой.

В настоящий момент от коронавируса полностью вакцинировано чуть более 63% населения Эстонии.