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Эстония может и не достичь 70-процентного охвата вакцинацией от коронавируса

Профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер ФОТО: Sille Annuk

Профессор Криста Фишер не исключает, что цель по вакцинации 70 процентов населения может и в этом году остаться недостигнутой, сообщает Rus.ERR.

"Увы, но у нас не вакцинированы 20% пожилых, поэтому причин для оптимизма нет", – констатировала Фишер.

Нынешний темп введения бустерных доз она считает хорошим, а вот интерес к первым дозам с августа является низким, в связи с чем надежда на вакцинацию 70% населения может остаться лишь надеждой. 

В настоящий момент от коронавируса полностью вакцинировано чуть более 63% населения Эстонии.

В последнюю неделю прошлого года первую прививку сделали всего 3077 человек, неделей ранее – 2584. 

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