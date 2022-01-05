Эстония может и не достичь 70-процентного охвата вакцинацией от коронавируса
Профессор Криста Фишер не исключает, что цель по вакцинации 70 процентов населения может и в этом году остаться недостигнутой, сообщает Rus.ERR.
Профессор Криста Фишер не исключает, что цель по вакцинации 70 процентов населения может и в этом году остаться недостигнутой, сообщает Rus.ERR.
"Увы, но у нас не вакцинированы 20% пожилых, поэтому причин для оптимизма нет", – констатировала Фишер.
Нынешний темп введения бустерных доз она считает хорошим, а вот интерес к первым дозам с августа является низким, в связи с чем надежда на вакцинацию 70% населения может остаться лишь надеждой.
В настоящий момент от коронавируса полностью вакцинировано чуть более 63% населения Эстонии.
В последнюю неделю прошлого года первую прививку сделали всего 3077 человек, неделей ранее – 2584.