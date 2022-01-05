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Латвия продлит чрезвычайное положение до конца февраля

Рождество в Риге ФОТО: TOMS KALNINS / EPA / SCANPIX

В связи с распространением омикрон-варианта коронавируса объявленное в Латвии чрезвычайное положение будет продлено до 28 февраля, сообщил во вторник премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Решение о продлении чрезвычайного положения еще предстоит принять на заседании Кабинета министров, а также оно должно быть одобрено парламентом.

Действующее распоряжение об объявлении чрезвычайного положения гласит, что оно действует до 11 января. Еще до новогодних праздников Министерство здравоохранения заявило о необходимости продления чрезвычайного положения как минимум на три-четыре недели, но теперь коалиционные партии договорились продлить его до конца февраля.

Премьер пояснил, что в стране в основном останутся в силе действующие ограничения, однако будут усилены требования по ношению масок, изменен срок действия сертификатов о вакцинации, а также расширено тестирование.

Правительство планирует сделать обязательным в общественных местах использование медицинских масок или респираторов. В настоящее время жители могут также использовать многоразовые тканевые маски для лица.

На сертификаты о вакцинации против "Covid-19" предусмотрено установить срок действия в девять месяцев. Он будет короче для людей, привившихся вакциной "Johnson&Johnsnon".

Планируется расширить тестирование на "Covid-19", особенно в частном секторе.

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