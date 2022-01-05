ТОП-10 ⟩ Эти товары IKEA были самыми популярными в 2021 году у покупателей из Эстонии
Время подвести итоги 2021 года и разобраться, какие товары IKEA были самыми популярными у жителей Эстонии, предлагает Kodu.
Время подвести итоги 2021 года и разобраться, какие товары IKEA были самыми популярными у жителей Эстонии, предлагает Kodu.
1. Кухня METOD
Вот уже несколько лет кухня METOD остается одним из самых популярных дизайнерских решений среди клиентов IKEA в Эстонии. Используя модульную систему METOD, можно спланировать свою кухню с учетом индивидуальных потребностей и различных условий, а также легко модернизировать через какое-то время. С годами можно заменить дверцы, заменить открытые полки закрытыми шкафами или ящиками - в общем, вся система может быть изменена по вашему желанию. Гарантия на кухню METOD составляет 25 лет.
Самый предпочтительный цвет кухни METOD у жителей Эстонии - белый. На сайте ikea.ee есть бесплатные цифровые планировщики, которые помогут вам создать кухню, рассчитать бюджет и протестировать различные двери, шкафы, макеты и версии. Также есть возможность сделать заказ удаленно, а также бесплатно воспользоваться помощью сотрудников IKEA, которые помогут спланировать кухню и заказать необходимые детали.
2. Модульный платяной шкаф PAX
Комбинируя каркасы и двери серии PAX с предметами серии KOMPLEMENT, созданными дизайнерами интерьеров, вы можете создать шкаф, который точно соответствует вашим потребностям и пространству. Вы можете выбрать размер каркаса, количество ящиков и полок, а также дверцы на петлях или раздвижные. Вы также можете создать свой собственную гардеробную с помощью дигитальных планировщиков на ikea.ee. Самый популярный цвет шкафов PAX в Эстонии - белый, а самые популярные - двери TYSSEDAL в традиционном стиле. Гарантия на модульный шкаф PAX составляет 10 лет.
3. Кушетка HEMNES
Все предметы серии HEMNES имеют одинаковый вневременной дизайн. Оказалось, что покупатели из Эстонии не могут устоять перед белой кушеткой HEMNES. Добавив несколько мягких и пушистых подушек для поддержки спины, кушетку можно легко превратить в удобный диван. На ней удобно разместится на ночь засидевшийся гость. В больших ящиках достаточно место для дополнительных одеял, подушек, постельного белья или других вещей. Вся мебель HEMNES изготовлена из массива дерева, которое красиво стареет и придает вашей комнате индивидуальность.
4. Письменный стол TROTTEN
Во время пандемии дома и квартиры многих превратились в домашние офисы. Видимо, поэтому регулируемый по высоте стол TROTTEN в прошлом году стал довольно популярным среди жителей Эстонии. Изменить высоту стола можно, просто повернув ручку. На всю продукцию TROTTEN действует 10-летняя гарантия, поэтому вы можете быть уверены в качестве своего рабочего места.
5. Матрасы HÖVÅG
Эргономичные матрасы HÖVÅG - один из самых популярных товаров среди эстонских покупателей. При покупке матраса вы можете выбрать необходимую именно вам жесткость. На все матрасы действует гарантия 25 лет.
6. Ящики VARIERA
За последний год многие из нас проводили на кухне больше времени, чем обычно. В некоторых случаях они даже заменяли рестораны. Проведение большего количества времени на кухне привело к необходимости навести в ней порядок и сделать жизнь проще и удобнее. Таким образом, ящики VARIERA и другие емкости для хранения были одними из самых продаваемых в Эстонии товаров, которые незаменимы при организации кухни.
7. Игрушечная кухня DUKTIG
Игрушечная кухня DUKTIG, как и другие наборы игрушек, позволяет детям легко и весело имитировать готовку еды. В комплекте есть смеситель и раковина, плита, со светодиодами, работающая на батарейках и шкафы для хранения кухонной утвари. Регулируемые ножки помогают кухне расти вместе с маленьким поваром. Как и вся остальная детская серия IKEA, игрушечная кухня соответствует самым высоким стандартам безопасности и не содержит вредных химикатов.
8. Книжный стеллаж BILLY
Этот ставший культовым книжный стеллаж отличается своей функциональностью, поскольку состоит из полок разной высоты и ширины, с дверцами или без них. По мере увеличения домашней библиотеки вы можете докупать дополнительные полки и верхние шкафчики.
9. Мебель для ванной GODMORGON
Мебель для ванной серии GODMORGON выдерживает круглогодичную влажность и брызги. Если в доме мало места, подойдут высокие подставки под раковину и низкие шкафы. Также имеются навесные шкафы, занимающие на полу минимум места. Вы можете выбрать один из готовых комплектов мебели для ванной или, например, составить свою комбинацию. Излюбленный стиль и цвет эстонских покупателей мебели для ванных комнат - белый глянцевый.
10. Серия IKEA 365+
Серия IKEA 365+ представляет собой широкий ассортимент повседневных кухонных принадлежностей, необходимых ежедневно, 365 дней в году. В этом году среди заказчиков из Эстонии самыми популярными были ножи для чистки овощей, кулинарные лопатки и цветные разделочные доски.