ТОП-10 ⟩ Эти товары IKEA были самыми популярными в 2021 году у покупателей из Эстонии

1. Кухня METOD

Кухня METOD. ФОТО: Ikea

Вот уже несколько лет кухня METOD остается одним из самых популярных дизайнерских решений среди клиентов IKEA в Эстонии. Используя модульную систему METOD, можно спланировать свою кухню с учетом индивидуальных потребностей и различных условий, а также легко модернизировать через какое-то время. С годами можно заменить дверцы, заменить открытые полки закрытыми шкафами или ящиками - в общем, вся система может быть изменена по вашему желанию. Гарантия на кухню METOD составляет 25 лет.

Самый предпочтительный цвет кухни METOD у жителей Эстонии - белый. На сайте ikea.ee есть бесплатные цифровые планировщики, которые помогут вам создать кухню, рассчитать бюджет и протестировать различные двери, шкафы, макеты и версии. Также есть возможность сделать заказ удаленно, а также бесплатно воспользоваться помощью сотрудников IKEA, которые помогут спланировать кухню и заказать необходимые детали.

2. Модульный платяной шкаф PAX

Модульный платяной шкаф PAX. ФОТО: Ikea

Комбинируя каркасы и двери серии PAX с предметами серии KOMPLEMENT, созданными дизайнерами интерьеров, вы можете создать шкаф, который точно соответствует вашим потребностям и пространству. Вы можете выбрать размер каркаса, количество ящиков и полок, а также дверцы на петлях или раздвижные. Вы также можете создать свой собственную гардеробную с помощью дигитальных планировщиков на ikea.ee. Самый популярный цвет шкафов PAX в Эстонии - белый, а самые популярные - двери TYSSEDAL в традиционном стиле. Гарантия на модульный шкаф PAX составляет 10 лет.

3. Кушетка HEMNES

Кушетка HEMNES. ФОТО: Ikea

Все предметы серии HEMNES имеют одинаковый вневременной дизайн. Оказалось, что покупатели из Эстонии не могут устоять перед белой кушеткой HEMNES. Добавив несколько мягких и пушистых подушек для поддержки спины, кушетку можно легко превратить в удобный диван. На ней удобно разместится на ночь засидевшийся гость. В больших ящиках достаточно место для дополнительных одеял, подушек, постельного белья или других вещей. Вся мебель HEMNES изготовлена ​​из массива дерева, которое красиво стареет и придает вашей комнате индивидуальность.

4. Письменный стол TROTTEN

Письменный стол TROTTEN. ФОТО: Ikea

Во время пандемии дома и квартиры многих превратились в домашние офисы. Видимо, поэтому регулируемый по высоте стол TROTTEN в прошлом году стал довольно популярным среди жителей Эстонии. Изменить высоту стола можно, просто повернув ручку. На всю продукцию TROTTEN действует 10-летняя гарантия, поэтому вы можете быть уверены в качестве своего рабочего места.

5. Матрасы HÖVÅG

Матрасы HÖVÅG. ФОТО: Ikea

Эргономичные матрасы HÖVÅG - один из самых популярных товаров среди эстонских покупателей. При покупке матраса вы можете выбрать необходимую именно вам жесткость. На все матрасы действует гарантия 25 лет.

6. Ящики VARIERA

Ящики VARIERA. ФОТО: Ikea