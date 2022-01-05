За сутки в Эстонии прибавился 1491 зараженный, скончались двое

По состоянию на утро 5 января, в больницах находится 231 пациент с коронавирусом. Из них 159 человек нуждаются в больничном лечение из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 126 человек или 79,2% не были вакцинированы, а 33 или 20,8% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 34 новые истории болезни. Скончался два человека с коронавирусом: 86-летние мужчина и женщина.

За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 70,7, а среди невакцинированных людей 98,4.

За сутки ввели 5521 дозу вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 771 случае. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 299 097 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,5%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.