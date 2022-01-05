На «Турне четырех трамплинов» разгорелся скандал

Состязание было очень интересным для зрителей, поскольку триумфатор - японец Рёю Кобаяси (прыжки 143 и 135,5 м) опередил немца Маркуса Айзенбихлера (141 и 143,5 м) с перевесом лишь в 0,2 очка (291,2 против 291). Однако многие полагают, что разница должна была быть существенно больше, поскольку спортсмену, занявшему второе место, помогал судья-земляк.

«Если это не скандал, то мне нечего сказать», - прокомментировал тренер норвежской сборной Клас Бреде Бротен. Почему?

Проблема заключается в слишком высоких оценках. Айзенбихлер совершил действительно очень длинный прыжок, но его приземление было далеко от идеального. Несмотря на это, немецкий судья оценил попытку в 18,5 очков (из 20), что было слишком высоким показателем.

«Нас отделяли лишь 0,2 очка от того, что турнир незаслуженно выиграет другой лыжник, - добавил Бротен. – По-прежнему сохраняется вероятность, что в итоге из-за решения судьи победителем соревнований станет «неправильный» спортсмен».

Остальные судьи дали 17-18 очков. Директор Турнира четырех трамплинов Сандро Пертиле признал ошибку.

«Я говорил с судьями, они признали, что не все прошло не 100-процентно гладко, - прокомментировал Пертиле. – Жаль, что так случилось, но больше нельзя ничего изменить. Мы должны смотреть в будущее».

Также и Айзенбихлер признал, что 18,5 очков были излишними. Но выступил с несколько странным заявлением: «Но, например, полякам также помогали свои».

"В итоге это может оказать существенное влияние на всю картину, - прокомментировал Бротен скандал, разгоревшийся на втором этапе. - Что будет, если, например, Айзенбихлер даже с минимальным перевесом обойдет Линдвика или Кобаяси? В этом случае несправедливый результат останется на совести судьи".

По итогам двух этапов в общем зачете лидирует Кобаяси (593,2 пункта). На втором месте норвежец Маргус Линдвик (580), третье место занимает словенский спортсмен Ловро Кос (575,5), Айзенбихлер на четвертой позиции (572,1).

Третий этап "Турне четырех трамплинов", который должен был пройти во вторник, 4 января, в австрийском Инсбруке, перенесли из-за сильного ветра. Четвертый этап должен состояться в австрийском Бишофсхофене 6 января. Там же сегодня, 5 января, пройдет перенесенный третий этап, - сообщает пресс-служба турнира.