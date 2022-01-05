В честь Зимних Олимпийских игр выпущена почтовая марка

Дизайн марки разработал Яан Саар. Помимо марки, будет также выпущен традиционный конверт первого дня (FDC) и инфокарточка. Штемпель первого дня будет использоваться в почтовом отделении на Тоомпеа в день представления марки – 6 января. Тираж марки 20 000 экземпляров, номинал 1,90 евро. Марка отпечатана в издательстве Vaba Maa.

Традиция выпуска олимпийских марок была положена после восстановления независимости Эстонской Республики. В общей сложности, вместе с маркой, посвященной зимней олимпиаде в Пекине, предприятие Eesti Post выпустило 21 олимпийскую марку. Помимо них, еще восемь марок увековечили рекорды олимпийских чемпионов, например, последняя марка, выпущенная на прошлой неделе, была посвящена победе эстонских фехтовальщиц на летней олимпиаде в Токио.

В честь участвующих в зимней олимпиаде эстонских спортсменов Банк Эстонии выпустит памятную серебряную монету.

Почтовую марку можно приобрести начиная с сегодняшнего дня в интернет-магазине Omniva, а памятную монету можно будет приобрести в нем с 11 часов утра 6 января.