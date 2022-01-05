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Фото ⟩ Автомобиль врезался в столб

Автомобиль врезался в столб. ФОТО: Erakogu

Во вторник, 4 января, в Пярну на улице Яннсени произошло ДТП. 

ДТП произошло вчера в 17.18, автомобиль Volvo врезался в столб уличного освещения. Поскольку сбитый столб представлял угрозу для пешеходов, на место вызвали спасателей, который огородили опасную зону лентой. Далее электрофирма занималась устранением опасности, сообщает Pärnu Postimees. 

Пресс-секретарь полиции Индрек Хирс сказал, что в ДТП никто не пострадал и речь идет о страховом случае. "Согласно имеющейся на данный момент информации, ДТП произошло из-за скользкой дороги", - отметил Хирс. 

Сидевший за рулем 61-летний мужчина был трезв и у него есть водительские права. 

ФОТО: Erakogu

Пресс-секретарь напоминает участникам дорожного движения, что дорожные условия во многих местах Эстонии зимние и водителям следует выбирать соответствующую погодным условиям скорость. "Максимально разрешенная скорость не является обязательной, всегда можно ехать немного медленнее. Также следует избегать обгонов", - порекомендовал Хирс. 

По словам очевидца, через несколько часов новый столб уже стоял на месте. 

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