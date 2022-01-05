Скользкие улицы не прибавили работы таллиннской скорой помощи

Адлас сказал, что в связи с падением больше всего нуждались в помощи в последний день года, 31 декабря. Тогда 11 человек упали так неудачно, что пришлось приехать в скорую помощь.

По словам Адласа, первые дни года были довольно спокойными с точки зрения падений, поскольку помощь требовалась всего несколько раз. Он добавил, что люди, вероятно, уже привыкли к снегу и стали более осторожны на улицах.

По словам Адласа, снежная зима приносит с собой от 10 до 15 падений в день и мало влияет на общую нагрузку скорой помощи. Наихудшая ситуация сложилась 23 февраля прошлого года, когда из-за падений в помощи нуждались более сотни человек.