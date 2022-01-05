Почти 15% населения Латвии прошли ревакцинацию против Covid-19

В Латвии курс вакцинации против Covid-19 уже прошли 1,265 млн человек, получив две дозы вакцины или, в случае с препаратом Johnson&Johnson (J&J), одну вакцину. 1,316 млн человек начали процесс вакцинации.

Таким образом, на данный момент 69,92% населения получили по крайней мере первую вакцину или вакцину J&J против Covid-19, а завершили процесс вакцинации 67,23% жителей, из которых 21,538% привились дополнительно, свидетельствуют расчеты агентства BNS.

Охват ревакцинацией среди населения в целом достиг 4,47% - дополнительную дозу получили 272 537 человек.

В первые дни нового года показатель вакцинации отстает от начала декабря прошлого года. В первой половине декабря в среднем вакцинировалось примерно 10 100 человек в день, но с наступлением праздников интерес к вакцинации снизился: в среднем чуть более 6000 человек в день вакцинировались в рождественскую неделю и заключительную неделю 2021 года.