Олимпийская надежда Эстонии погасла?

Сам Лийв настроен оптимистично, но окончательное решение о том, примет ли он участие в ЧЕ или нет, будет принято за считанные часы до старта. По первоначальной информации, участие Лийва в стартующей менее чем через месяц Зимней Олимпиаде в Пекине не должно оказаться под угрозой.

Лийв планировал выйти на лед начинающихся на этой неделе в Хееренвене (Нидерланды) соревнований с мыслями о победе, но медаль теперь под вопросом. На одной из обычных тренировок произошло нечто необычное. В понедельник Лийв принимал участие в велотренировке, когда внезапно произошла цепь событий, в результате которой на правой ноге спортсмена появились глубокие отпечатки двух шестеренок.

«В какой-то момент сломалось крепление цепи, она вылетела и нога задела две большие шестерни шоссейного велосипеда, - пояснил «Постимеэсу» Мартен Лийв. – Правая нога теперь опухла, на ней большие следы двух шестеренок».

Рана на правой ноге, чуть выше лодыжки, небольшая, но глубокая. По первичиной оценке врача, травма не внушает опасений, поскольку речь идет об открытой ране.

«Будем надеяться, что не начнется инфекция, - сказал спортсмен. – До четверга трижды в день буду промывать рану солевым раствором и не укрывать повязкой. Шестеренка велосипеда была очень грязной и покрытой смазкой, но, к счастью, рана выглядит довольно чистой. В то же время я не знаю, что там глубже, поэтому хорошо, что она открыта».

Травма не мешает повседневной жизни и спортсмен не прикован к постели. Если к пятнице отек не спадет, нужно будет провести более серьезное обследование.

«Я могу ходить и все делать, но лодыжка особо не двигается. Вчера попробовал поехать на велосипеде – нормально. Немного могу двигаться, на земплю не падаю», - прокомментировал Лийв.

Мартен Лийв планировал на проходящем в Хееренвене чемпионате Европы участвовать в основной дистанции 1000 метров, но из-за травмы участие в состязаниях теперь под угрозой. Лучший в Эстонии конькобежец сказал, что если бы старт был сегодня, то он, безусловно, на лед бы не вышел.

«Сейчас нога отекла и болит. Только время покажет, что будет дальше. По состоянию на сегодняшний день, конечно, я не смогу выйти на старт», - добавил конькобежец.

Спустя два дня спортсмен называет произошедшее невезением. Но в любом случае хорошо, что это случилось накануне чемпионата Европы, а не перед Олимпиадой или проходившими в декабре важнейшими стартами Кубка мира.

«Это предусмотреть невозможно, всякое случается», - добавил Лийв, которому, помимо чемпионата Европы и Олимпийских игр, предстоят в этом году еще и чемпионат мира, а также финал кубка мира.

Как повлияет травма на участие спортсмена в олимпиаде? 25-летний Мартен Лийв надеется, что не сильно – он согласен скорее отказаться от чемпионата Европы, чем ставить под угрозу старт на Олимпийских играх в Пекине. Его основная дистанция в 1000 метров запланирована на 18 февраля.