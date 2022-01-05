Семикратный чемпион Формулы-1 продал свой суперкар за бешеные деньги
Британец Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион Формулы-1, продал свой редкий суперкар Pagani Zonda 760 LH.
Британец Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион Формулы-1, продал свой редкий суперкар Pagani Zonda 760 LH.
Автомобиль был эксклюзивно создан для гонщика итальянским производителем спортивных автомобилей Pagani Automobili S.p.A. Pagani Zonda 760 LH способна развивать скорость до 217 миль в час (350 километров в час). Скорость в 100 миль в час она набирает менее чем за три секунды. Всего в мире насчитывается пять таких автомобилей.
Суперкар роскошного лилового цвета Льюис приобрел семь лет назад за 1,9 млн евро. В 2015 в Монте-Карло году гонщик попал на этом автомобиле в ДТП, врезавшись в три припаркованные машины.
Продать авто британец решил из-за того, что планирует пересесть на электромобили. По данным издания Quattroruote, неизвестный покупатель заплатил Хэмилтону за суперкар 10 миллионов евро.
В минувшем сезоне Хэмилтон не смог отстоять титул чемпиона Формулы-1, проиграв нидерландцу Максу Ферстаппену.