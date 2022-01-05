Семикратный чемпион Формулы-1 продал свой суперкар за бешеные деньги

Автомобиль был эксклюзивно создан для гонщика итальянским производителем спортивных автомобилей Pagani Automobili S.p.A. Pagani Zonda 760 LH способна развивать скорость до 217 миль в час (350 километров в час). Скорость в 100 миль в час она набирает менее чем за три секунды. Всего в мире насчитывается пять таких автомобилей.

Суперкар роскошного лилового цвета Льюис приобрел семь лет назад за 1,9 млн евро. В 2015 в Монте-Карло году гонщик попал на этом автомобиле в ДТП, врезавшись в три припаркованные машины.

Продать авто британец решил из-за того, что планирует пересесть на электромобили. По данным издания Quattroruote, неизвестный покупатель заплатил Хэмилтону за суперкар 10 миллионов евро.