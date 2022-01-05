Во всем Казахстане отключен интернет

Связь в Казахстане начали блокировать 4 января на фоне массовых протестов, вызванных резким повышением цен на автомобильное топливо. 5 января, как отмечает NetBlocks, начался «общенациональный интернет-блэкаут».

Участники протестов в Казахстане вступают в столкновения с полицией, захватывают и поджигают административные здания, громят магазины и офисы. В нескольких регионах страны — в Алматы, Алматинской области, Мангистауской области и столице Казахстана Нур-Султане — введен режим чрезвычайного положения.

Правительство страны отправлено в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что собирается обсудить вопрос о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.