Во всем Казахстане отключен интернет
По всему Казахстану отключен интернет, сообщает портал Meduza со ссылкой на данные сервиса NetBlocks. Мобильная связь также почти не работает.
По всему Казахстану отключен интернет, сообщает портал Meduza со ссылкой на данные сервиса NetBlocks. Мобильная связь также почти не работает.
Связь в Казахстане начали блокировать 4 января на фоне массовых протестов, вызванных резким повышением цен на автомобильное топливо. 5 января, как отмечает NetBlocks, начался «общенациональный интернет-блэкаут».
Участники протестов в Казахстане вступают в столкновения с полицией, захватывают и поджигают административные здания, громят магазины и офисы. В нескольких регионах страны — в Алматы, Алматинской области, Мангистауской области и столице Казахстана Нур-Султане — введен режим чрезвычайного положения.
Правительство страны отправлено в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что собирается обсудить вопрос о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.
⚠️ Confirmed: #Kazakhstan is now in the midst of a nation-scale internet blackout after a day of mobile internet disruptions and partial restrictions.— NetBlocks (@netblocks) January 5, 2022
The incident is likely to severely limit coverage of escalating anti-government protests.
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