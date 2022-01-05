Ср, 5.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Срок изоляции для членов семьи зараженного могут сократить

Изоляция переносима, только если воспринимается как уединение. ФОТО: Shutterstock

По данным ERR, Департамент здоровья предложил сократить срок нахождения близко контактных невакцинированных членов семей в изоляции в нынешних десяти дней до семи.

Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал, что требование десятидневной изоляции для членов семьи зараженного явно неразумным: «Завтра будет принято официальное решение».

Вакцинированные члены семьи сейчас не обязаны оставаться в изоляции, но, по словам исполняющей обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, они могли бы оставаться в пятидневном карантине, чтобы не разносить вирус из семьи дальше. Перед выходом на работу было бы неплохо сделать экспресс-тест.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back