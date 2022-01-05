Срок изоляции для членов семьи зараженного могут сократить

Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал, что требование десятидневной изоляции для членов семьи зараженного явно неразумным: «Завтра будет принято официальное решение».

Вакцинированные члены семьи сейчас не обязаны оставаться в изоляции, но, по словам исполняющей обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, они могли бы оставаться в пятидневном карантине, чтобы не разносить вирус из семьи дальше. Перед выходом на работу было бы неплохо сделать экспресс-тест.