Картина дня: протесты в Казахстане, подозреваемый в даче взятки бывший министр и человек года по версии Postimees

Станет ли Казахстан второй Беларусью? Возможные сценарии развития ситуации

В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина на фоне массовых протестов в стране. Эксперты по-разному оценивают происходящее в Казахстане и высказывают предположения, какое будущее ждет страну. Читать далее...

Правительство Казахстана ушло в отставку. В стране чрезвычайное положение и протесты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 5 января, принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина на фоне массовых протестов в стране. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО И БЛОГ 〉 В Казахстане протестующие заняли аэропорт Алматы, есть погибшие и раненые, президент просит помощи у Путина

В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ переросли в протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. В стране введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Наряженная обстановка сохраняется в целом ряде городов. Читать далее...

Бывший министр внутренних дел и его сыновья подозревается в даче взятки

Центральная криминальная полиция задержала во вторник бывшего министра внутренних дел Айна Сеппика вместе с сыновьями Сиймом и Сулевом, всех их подозревают в даче взятки. Согласно подозрению, в качестве взятки обещали более 100 000 евро, из которых передано 25 000. Читать далее...

Галерея и видео 〉 Человеком года по версии Postimees стала Катри Райк

В этом году Postimees вручает награду «Человек года» в 25-й раз. На этот раз этот титул присужден мэру Нарвы Катри Райк. Читать далее...

МОМЕНТ ИСТИНЫ 〉 Декабрьский счет за электричество оказался просто космическим: "Такого я даже представить не мог!"

Хотя декабрьские рекорды цен на электроэнергию подготовили потребителей к счетам, которые начали приходить с первых дней января, фактический результат для многих оказался хуже, чем они опасались. Читать далее...

Департамент здоровья: новых рекордов заражения нам не избежать

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здоровья и труда Танель Кийк, исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и кризисный руководитель Министерства образования и наук Райн Санник. Читать далее...

В феврале жителей Таллинна ждет очередной рост цен на отопление

Совсем недавно - с декабря - центральное отопление в Таллинне подорожало на 65 с лишним процентов, но теперь ожидается новое повышение цен: с февраля цена для клиентов Utilitas вырастет еще на 17 процентов. Читать далее...

Ирья Лутсар о переменах в информировании о зараженных: это согласуется с распространением омикрона

Департамент здоровья сообщил, что теперь будет лишь раз в неделю указывать, сколько коронапозитивных были вакцинированы, а сколько нет. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавился 1491 зараженный, скончались двое