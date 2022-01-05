Картина дня: растущие коммунальные расходы, протесты в Казахстане и человек года по версии Postimees
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 января.
Хотя декабрьские рекорды цен на электроэнергию подготовили потребителей к счетам, которые начали приходить с первых дней января, фактический результат для многих оказался хуже, чем они опасались. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здоровья и труда Танель Кийк, исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и кризисный руководитель Министерства образования и наук Райн Санник. Читать далее...
Совсем недавно - с декабря - центральное отопление в Таллинне подорожало на 65 с лишним процентов, но теперь ожидается новое повышение цен: с февраля цена для клиентов Utilitas вырастет еще на 17 процентов. Читать далее...
Департамент здоровья сообщил, что теперь будет лишь раз в неделю указывать, сколько коронапозитивных были вакцинированы, а сколько нет. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8632 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1491. Скончались два человека. Читать далее...
Какие изменения принесут работникам свежие поправки к трудовому законодательству и новая евродиректива в отношении условий труда? Смогут ли работники воспользоваться расширением своих прав? На вопросы Rus.Postimees ответила заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу. Смотрите интервью в повторе!
В этом году Postimees вручает награду «Человек года» в 25-й раз. На этот раз этот титул присужден мэру Нарвы Катри Райк. Читать далее...
Совсем скоро ледовый холл «Тондираба» примет чемпионат Европы по фигурному катанию. Состязания пройдут с 12 по 16 января, а сейчас на крупнейшей и самой новой ледовой площадке Эстонии вовсю ведутся подготовительные работы. Читать далее...
В Facebook-группе финансовой свободы идет обсуждение случая, когда человек хотел купить в Tavid семь килограммов золота, но не смог этого сделать. Возможно, виновата пенсионная реформа. Читать далее...
Местные самоуправления начинают прием ходатайств о компенсации расходов на дорожающую энергию - электричество, газ и центральное отопление. При том, что, казалось бы, в Ида-Вирумаа из-за низких доходов огромная часть населения имеет право на это пособие, в реальности его получат не так много людей. Расходы у многих жителей здесь ниже уровня, с которого будет выплачиваться компенсация. Читать далее...
В новом году в Тарту была проведена масштабная реформа в сфере обращения с отходами, в результате которой вскоре во всем городе останется только одна фирма по вывозу мусора - акционерное общество Eesti Keskkonnateenused. Читать далее...
Профессор Криста Фишер не исключает, что цель по вакцинации 70 процентов населения может и в этом году остаться недостигнутой. Читать далее...
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 5 января, принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина на фоне массовых протестов в стране. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Читать далее...