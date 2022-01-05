Картина дня: растущие коммунальные расходы, протесты в Казахстане и человек года по версии Postimees

МОМЕНТ ИСТИНЫ 〉 Декабрьский счет за электричество оказался просто космическим: "Такого я даже представить не мог!"

Хотя декабрьские рекорды цен на электроэнергию подготовили потребителей к счетам, которые начали приходить с первых дней января, фактический результат для многих оказался хуже, чем они опасались. Читать далее...

Департамент здоровья: новых рекордов заражения нам не избежать

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здоровья и труда Танель Кийк, исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и кризисный руководитель Министерства образования и наук Райн Санник. Читать далее...

В феврале жителей Таллинна ждет очередной рост цен на отопление

Совсем недавно - с декабря - центральное отопление в Таллинне подорожало на 65 с лишним процентов, но теперь ожидается новое повышение цен: с февраля цена для клиентов Utilitas вырастет еще на 17 процентов. Читать далее...

Ирья Лутсар о переменах в информировании о зараженных: это согласуется с распространением омикрона

Департамент здоровья сообщил, что теперь будет лишь раз в неделю указывать, сколько коронапозитивных были вакцинированы, а сколько нет. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавился 1491 зараженный, скончались двое

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8632 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1491. Скончались два человека. Читать далее...

Студия Postimees: даст ли эффект грядущее расширение прав работников?

Какие изменения принесут работникам свежие поправки к трудовому законодательству и новая евродиректива в отношении условий труда? Смогут ли работники воспользоваться расширением своих прав? На вопросы Rus.Postimees ответила заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу. Смотрите интервью в повторе!

Галерея и видео 〉 Человеком года по версии Postimees стала Катри Райк

В этом году Postimees вручает награду «Человек года» в 25-й раз. На этот раз этот титул присужден мэру Нарвы Катри Райк. Читать далее...

Бортики сняты, лед растоплен: что происходит в Тондираба накануне чемпионата?

Совсем скоро ледовый холл «Тондираба» примет чемпионат Европы по фигурному катанию. Состязания пройдут с 12 по 16 января, а сейчас на крупнейшей и самой новой ледовой площадке Эстонии вовсю ведутся подготовительные работы. Читать далее...

Соцсети гудят: неужели в Tavid кончились запасы золота?

В Facebook-группе финансовой свободы идет обсуждение случая, когда человек хотел купить в Tavid семь килограммов золота, но не смог этого сделать. Возможно, виновата пенсионная реформа. Читать далее...

Компенсацию расходов на энергоносители в Ида-Вирумаа смогут получить далеко не все

Местные самоуправления начинают прием ходатайств о компенсации расходов на дорожающую энергию - электричество, газ и центральное отопление. При том, что, казалось бы, в Ида-Вирумаа из-за низких доходов огромная часть населения имеет право на это пособие, в реальности его получат не так много людей. Расходы у многих жителей здесь ниже уровня, с которого будет выплачиваться компенсация. Читать далее...

"Мусорная" реформа подпортила местным жителям начало нового года

В новом году в Тарту была проведена масштабная реформа в сфере обращения с отходами, в результате которой вскоре во всем городе останется только одна фирма по вывозу мусора - акционерное общество Eesti Keskkonnateenused. Читать далее...

Эстония может и не достичь 70-процентного охвата вакцинацией от коронавируса

Профессор Криста Фишер не исключает, что цель по вакцинации 70 процентов населения может и в этом году остаться недостигнутой. Читать далее...

Правительство Казахстана ушло в отставку. В стране чрезвычайное положение и протесты