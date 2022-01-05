На Ратушной площади отметят Рождество по православному календарю

«Таллинн – это город, в котором отмечают Рождество и до и после Нового года. От того, что жители Таллинна празднуют Рождество немного в разное время, и город и городское пространство только выигрывают, так как понимание традиций друг друга делает нас ближе и добрее. Понимание друг друга делает нас сильнее и обогащает нашу картину мира», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

На важность празднования Рождества по православному календарю указывает и то обстоятельство, что с приветственными словами выступят Митрополит таллинский и всея Эстонии Евгений и мэр Таллинна Михаил Кылварт. Концерт организован Управой района Кесклинн совместно с Центром русской культуры. Ведущий вечера Эдуард Томан.

На концерте выступят хоровые и танцевальные коллективы Центра русской культуры и коллективы Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии - танцевальная студия ENTREÉ и вокально-хоровая студия ALLEGRO, хореографическая студия Show-Ballet Visavi, смешанный хор «Русь» и камерный хор «Элегия», а также фольклорный ансамбль «Былица» и танцевальный ансамбль «Сирин».

«В Эстонии проживают две равнозначные христианские общины, численность которых сопоставима друг с другом. Лютеране и католики празднуют Рождество 25 декабря, а люди православной веры 7 января. Католическое Рождество является у нас, в отличие от православного, государственным праздником. В этой связи вызывает искреннее уважение инициатива Управы района Кесклинн отметить православный праздник рождественским концертом на Ратушной площади. Центр русской культуры с радостью откликнулся на приглашение принять участие в этом мероприятии», - сказал директор Центра русской культуры Эдуард Томан.