Bloomberg: Европа может остаться без газа через два месяца

"Поскольку два самых холодных зимних месяца еще впереди, существуют опасения, что газ в Европе может закончиться", - говорится в материале.

Как отмечается в статье, всего через четыре месяца после того, как посланник США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Европа не делает достаточно для подготовки к грядущему мрачному и холодному сезону, континент борется с ограничением предложения, из-за которого е цены на газ выросли более чем в четыре раза, давя на предприятия и домохозяйства.

"Кризис оставил Европейский союз во власти погоды и уловок президента России Владимира Путина, которые, как известно, трудно предсказать", - говорится в статье.

Усиление влияния Москвы на своих соседей стало очевидным в конце прошлой зимы, необычно холодной и долгой, которая истощила запасы газа в Европе, когда ее экономики выходили из спада, вызванного пандемией.

Летом контролируемый государством "Газпром '' начал ограничивать потоки газа на континент, усугубляя дефицит, вызванный отложенным ремонтом нефтяных и газовых месторождений в Северном море, и повышая ставки на дорогостоящий и долго откладываемый проект трубопровода "Северный поток - 2", отстаиваемый Кремлем.

Несмотря на то, что ситуация резко обострилась, на ее создание уходили годы. Европа находится в процессе энергетического перехода, закрывая угольные электростанции и увеличивая свою зависимость от возобновляемых источников энергии.

"Ветер и солнечная энергия более чистые, но иногда непостоянные, о чем свидетельствует резкое падение выработки электроэнергии на континенте в прошлом году", - говорится в материале.

По данным издания, хранилища в Европе заполнены на 56%, что на 15 п.п. ниже среднего показателя за десять лет. Недавнее увеличение импорта СПГ из США принесло некоторое облегчение, но в лучшем случае это временное явление, - говорится в материале.