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Эстонские военные подарили африканским детям школьные принадлежности

Эстонские военные подарили африканским детям школьные принадлежности. ФОТО: Maria Tõkke

Во вторник, 4 января, в ходе патрулирования города Гао военнослужащие эстонского контингента в Мали посетили местные школы и передали учащимся школьные принадлежности.

«Залогом мира является образованное общество. Присланные из Эстонии школьные принадлежности – наш вклад в местную систему образования. – пояснил командир пехотного взвода BKN-11 лейтенант Михкель Тамм. – Местные поблагодарили нас, они были рады, что им помогают даже издалека».

В ходе патрулирования подразделение посетило две начальные школы города Гао, в которых в общей сложности учится около тысячи детей. Эстонским военным был оказан теплый прием, их ознакомили с местными условиями для обучения и учащимися. В доставке школьных принадлежностей в Мали помогло предприятие Apollo Kauplused OÜ.

Эстонские военнослужащие расквартированы на военной базе на побережье реки Нигер в городе Гао. Текущая смена контингента приступила к службе в сентябре, она пробудет в стране до конца декабря, после чего личный состав будет ротирован.

Организованная вооруженными силами Франции в 2014 году операция «Бархан» проводится в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере, она нацелена на противодействие исламиским террористическим группировкам и нелегальной миграции из Африки в Европу.

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