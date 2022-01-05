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  • «Ковид — это сказка»: отказавшийся надеть маску подсудимый проведет сутки за решеткой

«Ковид — это сказка»: отказавшийся надеть маску подсудимый проведет сутки за решеткой

Тоомас Ильмъярв из-за отказала надеть маску проведет за решеткой 24 часа. И его дело суд будет рассматривать только в пятницу. ФОТО: Marko Saarm

Вступительное заседание по делу мужчины, который был отдан под суд за то, что угрожал полицейскому электрошокером, было отменено, поскольку обвиняемый не явился в суд. В среду его доставили на место, но заседание вновь не состоялось, поскольку он отказался надеть маску. В пятницу будет предпринята новая попытка провести заседание, но перед этим подсудимому придется провести 24 часа в камере за неподчинение распоряжениям суда.

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«Ковид — такая же сказка, как и написанное на этой бумаге», - сказал обвиняемый в угрозах полицейскому 49-летний Тоомас Ильмъярв судье Айвару Хинту, который попросил его подчиниться распоряжению суда и надеть маску на заседание. Говоря о написанном на бумаге, Ильмъярв имел в виду обвинительный акт, который ему передали в суде.

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