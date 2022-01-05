«Ковид — это сказка»: отказавшийся надеть маску подсудимый проведет сутки за решеткой

Вступительное заседание по делу мужчины, который был отдан под суд за то, что угрожал полицейскому электрошокером, было отменено, поскольку обвиняемый не явился в суд. В среду его доставили на место, но заседание вновь не состоялось, поскольку он отказался надеть маску. В пятницу будет предпринята новая попытка провести заседание, но перед этим подсудимому придется провести 24 часа в камере за неподчинение распоряжениям суда.