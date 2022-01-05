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Власти Тайваня выкупили у Литвы партию рома, предназначавшуюся для Китая, и создадут многомиллионный инвестиционный фонд для вложений в литовскую экономику в пику Пекину, пишет Би-би-си.

Власти Тайваня призывают население делать коктейли на основе рома: это связано с тем, что остров купил у Литвы партию этого алкогольного напитка, которая предназначалась для Китая. Утверждается, что Пекин отказался покупать литовский ром, поскольку Вильнюс фактически признал государственность Тайваня, который китайские власти считают своей территорией.

Приобретенная властями острова партия рома относительно невелика: всего 20 тыс. бутылок. Однако Тайвань прикладывает заметные усилия, чтобы обеспечить сбыт мало знакомой тайванцам литовской продукции. Департамент национального развития Тайваня заказал рекламу рецептов напитков и блюд, предполагающих добавление рома - коктейлей, французских тостов, соуса к мясу, горячего шоколада и других.

По сведениям тайваньских властей, партия литовского рома, изначально предназначавшаяся для Китая, должна была быть забракована китайской таможней. Об этом в "Фейсбуке" сообщил глава Департамента национального развития Тайваня.

В результате покупателем литовского рома стала государственная компания Taiwan Tobacco and Liquor Corp (TTL), с которой, по словам ее руководства, выходили на связь министр финансов Тайваня и глава тайваньского представительства в Литве.

По имевшейся у них информации, Китай планировал заблокировать литовский груз на неопределенный срок. Китай это отрицает, заявляя, что подобные шаги являлись бы нарушением правил международной торговли. Однако профильные структуры в Евросоюзе говорят, что смогли подтвердить информацию тайваньских партнеров по своим каналам.

Ранее уже возникали проблемы с поставками в Китай литовского пива.

Тайвань также создает инвестиционный фонд объемом 200 млн долларов для вложений в литовскую экономику в пику Пекину. Власти острова пообещали ускорить выдачу лицензий на поставки литовской молочной продукции, зерна и других товаров.

Разрыв отношений и жалоба в ВТО

Дипломатический конфликт между Литвой и Китаем начался в прошлом году, после того как Вильнюс разрешил Тайваню открыть у себя представительство и в свою очередь открыл де-факто посольство Литвы в Тайване.

представительство Тайваня в Литве ФОТО: Getty Images

При этом в названии литовского представительства употребляется формулировка "в Тайване", тогда как другие страны используют для этого острова название Китайский Тайбэй, чтобы не раздражать Китай, считающий эти территории своими.

В начале конфликта Пекин и Вильнюс отозвали друг у друга своих послов, а позднее и вовсе закрыли посольства. Сейчас разрыв отношений перекинулся на экономическую сферу.

Ранее наш корреспондент Оксана Антоненко подробно рассказывала о споре между Китаем и Литвой из-за Тайваня.

Представители Еврокомиссии заявили, что крайне озабочены конфликтом и намерены подать запрос о проверке во Всемирную торговую организацию. И хотя на Китай приходится всего 1% литовского экспорта, в Евросоюзе считают, что подобные прецеденты надо пресекать.

Китай известен тем, что вводит неофициальные торговые бойкоты против стран, с которыми у него есть разногласия.

В настоящий момент, например, он приостановил импорт десятка австралийских товаров, включая говядину, вино и ячмень.

Притязания Китая

Тайвань (другое название - Китайская Республика) - остров в Тихом океане, расположенный недалеко от берегов КНР. У него есть собственное правительство, экономическая и финансовая структуры, и в мире он признается как демократическое государство. Однако Китай считает эти территории своими, пытается ограничить автономию острова и ревностно относится к независимым международным связям Тайваня.

В настоящий момент Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения с 15 государствами - членами ООН, и с большинством стран мира осуществляет связи через свои представительства.