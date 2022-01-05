Завтра цена на электричество вновь взлетит до небес

Осенью и зимой 2021 года биржевые цены на электричество неоднократно били рекорды. Последний рекорд был поставлен 7 декабря, когда цена электроэнергии достигла 469,03 евро за мегаватт-час. Тогда средняя цена за неделю составила 294,58 евро.

Средняя цена за весь декабрь составила 202,65 евро, что почти в 4,5 раза больше, чем годом ранее, когда средняя биржевая цена за месяц составляла 45,49 евро.