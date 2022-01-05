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Завтра цена на электричество вновь взлетит до небес

Фото иллюстративное. ФОТО: Arvo Meeks

В четверг, 6 января, биржевая цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в ценовой зоне Эстонии по сравнению со средой вырастет на 39,6 процента до 171,23 евро, пишет Postimees.

 

Осенью и зимой 2021 года биржевые цены на электричество неоднократно били рекорды. Последний рекорд был поставлен 7 декабря, когда цена электроэнергии достигла 469,03 евро за мегаватт-час. Тогда средняя цена за неделю составила 294,58 евро.

Средняя цена за весь декабрь составила 202,65 евро, что почти в 4,5 раза больше, чем годом ранее, когда средняя биржевая цена за месяц составляла 45,49 евро.

До начала периода резкого роста цен на электричество в прошлом году самый высокий показатель в эстонской ценовой зоне биржи был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда среднесуточная стоимость электроэнергии составила 124,77 евро за мегаватт-час. По сравнению с этим показателем рекордная цена 7 декабря выросла на 275,9 процента.

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