Некоторые клиенты Elektrilevi до сих пор не получили ноябрьский счет

В середине декабря клиент сетевой компании получил письмо, в котором сообщалось, что обновление информационных систем вызвало проблемы с выставлением счетов. Тем не менее компания рекомендует переводить деньги на основе счета за прошлый месяц, чтобы избежать очень большого счета в будущем. До сих пор клиент не получил счет за ноябрь.