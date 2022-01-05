Ср, 5.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Некоторые клиенты Elektrilevi до сих пор не получили ноябрьский счет

Некоторые клиенты Elektrilevi до сих пор не получили ноябрьский счет

Elektrilevi. ФОТО: Liis Treimann

В связи с обновлением информационных систем дочернее предприятие Eesti Energia Elektrilevi еще не смогло отправить ноябрьский счет всем клиентам, пишет Postimees.

В середине декабря клиент сетевой компании получил письмо, в котором сообщалось, что обновление информационных систем вызвало проблемы с выставлением счетов. Тем не менее компания рекомендует переводить деньги на основе счета за прошлый месяц, чтобы избежать очень большого счета в будущем. До сих пор клиент не получил счет за ноябрь.

Elektrilevi надеется прокомментировать завтра утром, в чем именно заключается проблема, сколько клиентов компании затронуты и когда проблема будет решена.

ФОТО: Kuvatõmmis.


Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back