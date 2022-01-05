Некоторые клиенты Elektrilevi до сих пор не получили ноябрьский счет
В связи с обновлением информационных систем дочернее предприятие Eesti Energia Elektrilevi еще не смогло отправить ноябрьский счет всем клиентам, пишет Postimees.
В связи с обновлением информационных систем дочернее предприятие Eesti Energia Elektrilevi еще не смогло отправить ноябрьский счет всем клиентам, пишет Postimees.
В середине декабря клиент сетевой компании получил письмо, в котором сообщалось, что обновление информационных систем вызвало проблемы с выставлением счетов. Тем не менее компания рекомендует переводить деньги на основе счета за прошлый месяц, чтобы избежать очень большого счета в будущем. До сих пор клиент не получил счет за ноябрь.
Elektrilevi надеется прокомментировать завтра утром, в чем именно заключается проблема, сколько клиентов компании затронуты и когда проблема будет решена.