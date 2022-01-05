График ⟩ Когда выгоднее всего включать электроприборы?

Понятно, что никто не хочет из-за цены на электроэнергию менять всю свою жизнь, но в то же время бывают дела, которые можно спланировать без особых неудобств. Здесь вам пригодится калькулятор электроэнергии Postimees, который поможет выбрать наиболее выгодное с финансовой точки зрения время для потребления электроэнергии разной продолжительности.