График ⟩ Когда выгоднее всего включать электроприборы?
Цены на электроэнергию остаются высокими. Платить хочется меньше, но от повседневных дел не уйти: белье надо стирать, готовить еду и смотреть телевизор. Когда делать все это наиболее выгодно?
Цены на электроэнергию остаются высокими. Платить хочется меньше, но от повседневных дел не уйти: белье надо стирать, готовить еду и смотреть телевизор. Когда делать все это наиболее выгодно?
Понятно, что никто не хочет из-за цены на электроэнергию менять всю свою жизнь, но в то же время бывают дела, которые можно спланировать без особых неудобств. Здесь вам пригодится калькулятор электроэнергии Postimees, который поможет выбрать наиболее выгодное с финансовой точки зрения время для потребления электроэнергии разной продолжительности.
Хорошего использования!