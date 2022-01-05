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График ⟩ Когда выгоднее всего включать электроприборы?

Электричество. Иллюстративное фото. ФОТО: Madis Veltmann

Цены на электроэнергию остаются высокими. Платить хочется меньше, но от повседневных дел не уйти: белье надо стирать, готовить еду и смотреть телевизор. Когда делать все это наиболее выгодно?

Понятно, что никто не хочет из-за цены на электроэнергию менять всю свою жизнь, но в то же время бывают дела, которые можно спланировать без особых неудобств. Здесь вам пригодится калькулятор электроэнергии Postimees, который поможет выбрать наиболее выгодное с финансовой точки зрения время для потребления электроэнергии разной продолжительности.

Хорошего использования!

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