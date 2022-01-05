Русский театр едет на гастроли в Нарву

«Шум за сценой» – комедия положений, использующая прием «театра в театре», ее герои – постановочная группа, репетирующая спектакль. Разумеется, все у них идет не как планировалось. Комичные случайности накладываются одна на другую, события репетируемого фарса переплетаются с личной жизнью героев, их страстями, любовью, ревностью и недоразумениями.