Русский театр едет на гастроли в Нарву
Первого февраля в 19:00 на сцене концертного дома «Женева» будет показана одна из самых смешных и искрометных комедий ХХ века – «Шум за сценой» по пьесе Майкла Фрейна.
Первого февраля в 19:00 на сцене концертного дома «Женева» будет показана одна из самых смешных и искрометных комедий ХХ века – «Шум за сценой» по пьесе Майкла Фрейна.
«Шум за сценой» – комедия положений, использующая прием «театра в театре», ее герои – постановочная группа, репетирующая спектакль. Разумеется, все у них идет не как планировалось. Комичные случайности накладываются одна на другую, события репетируемого фарса переплетаются с личной жизнью героев, их страстями, любовью, ревностью и недоразумениями.
В Русском театре Эстонии спектакль «Шум за сценой» поставил знаменитый эстонский режиссер, многократный лауреат премии Союза Театральных Деятелей Эстонии Прийт Педаяс.
В спектакле играют: Илья Нартов, Екатерина Кордас, Александр Кучмезов, Игорь Рогачёв, Елена Тарасенко, Анна Маркова, Сергей Фурманюк, Карин Ламсон и Александр Домовой.