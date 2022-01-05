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Русский театр едет на гастроли в Нарву

Афиша спектакля «Шум за сценой». ФОТО: Русский театр

Первого февраля в 19:00 на сцене концертного дома «Женева» будет показана одна из самых смешных и искрометных комедий ХХ века – «Шум за сценой» по пьесе Майкла Фрейна.

«Шум за сценой» – комедия положений, использующая прием «театра в театре», ее герои – постановочная группа, репетирующая спектакль. Разумеется, все у них идет не как планировалось. Комичные случайности накладываются одна на другую, события репетируемого фарса переплетаются с личной жизнью героев, их страстями, любовью, ревностью и недоразумениями.

В Русском театре Эстонии спектакль «Шум за сценой» поставил знаменитый эстонский режиссер, многократный лауреат премии Союза Театральных Деятелей Эстонии Прийт Педаяс.

В спектакле играют: Илья Нартов, Екатерина Кордас, Александр Кучмезов, Игорь Рогачёв, Елена Тарасенко, Анна Маркова, Сергей Фурманюк, Карин Ламсон и Александр Домовой.

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