Будьте начеку ⟩ Воры-домушники наиболее активны в четырех районах Таллинна

В 2021 году полиция зарегистрировала в Таллинне 596 квартирных краж, из них четверть в центре города и столько же в Пыхья-Таллинне.

Краж, зарегистрированных в 596 домах и в непосредственной близости от них, ровно столько же, что и годом ранее. Однако если смотреть по районам, то кражи участились в Хааберсти, Кесклинне, Ласнамяэ и Мустамяэ, объяснил эксперт по безопасности и руководитель Rapid Security Валло Пылдма.

«Доля краж из частных домов и квартир снижается, но воры обратили свое внимание на лестничные клетки, коридоры, дворы и подвалы», - уточнил Пылдма. Например, количество краж, совершенных на лестничных клетках и в коридорах, за три года увеличилось почти вдвое.

И хотя количество краж со взломом немного выросло, воры в большинстве случаев идут туда, куда проще и безопаснее попасть. «В четырех случаях из пяти кража совершалась в месте без видеонаблюдения или сигнализации», - сказал Пылдма.